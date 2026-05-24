Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Россия запустила слишком много ракет по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Ракет, атаковавших Киев было слишком много

Российские оккупанты запустили столько ракет, что это оказалось слишком много для украинских ресурсов ПВО. Об этом рассказал специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

В то же время, что касается атаки дронами, то Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие, говорит Бескрестнов.

"На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% от всех сбитых Шахедов. Позитивная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна. Шахеды на этот раз, как и в прошлый, использовали тактику массированной атаки, залетая по одним маршрутам, пытаясь перегрузить ПВО", — отметил он.

Россияне пытались атаковать Киев с севера реактивными "Шахедами". Управляемых дронов было мало.

"Флеш" также подчеркивает, что россияне не использовали ничего технологически или тактически нового в этой атаке.

"Я считаю, что цели в Киеве были выбраны противником лишь как повод для удара по городу. Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как ранее сообщал Главред, второе сутки подряд продолжается атака на Полтавскую область, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

