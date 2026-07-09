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Режим Eco в стиральной машине: эксперты объяснили, когда он самый эффективный

Руслан Иваненко
9 июля 2026, 00:12
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Для каких повседневных вещей режим Eco обеспечивает наилучший результат.
Стиральная машина
Когда экономный режим стоит заменить интенсивной программой стирки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как режим Eco помогает экономить ресурсы
  • Для каких вещей подходит эта программа
  • Когда стоит отказаться от режима Eco

Режим Eco в современных стиральных машинах считается одним из самых экономичных способов стирки. Несмотря на то, что такая программа работает дольше стандартных циклов, она позволяет существенно сократить расход электроэнергии и воды. Об особенностях работы этого режима рассказало издание Lovedeco.

Главред решил выяснить, как именно работает режим Eco, в каких случаях он помогает экономить ресурсы и когда от него лучше отказаться в пользу других программ стирки.

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Как пояснили в издании, режим Eco - это цикл стирки, разработанный для эффективной очистки одежды с использованием минимального количества электроэнергии и воды.

Название Eco происходит от слов "экономичный" и "экологичный", ведь главной целью этой программы является одновременное снижение затрат на стирку и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Хотя внешне режим Eco может выглядеть похожим на стандартные программы, принцип его работы существенно отличается. Основная особенность заключается в том, что стиральная машина нагревает воду медленнее и использует более низкую температуру, чем в обычных циклах.

Именно нагрев воды является наиболее энергоемким процессом во время стирки, поэтому снижение температуры позволяет заметно сократить потребление электроэнергии.

Чтобы не ухудшить качество стирки, машина компенсирует более низкую температуру более длительным циклом и оптимизированными движениями барабана, которые позволяют моющему средству дольше воздействовать на волокна ткани.

Сколько длится режим Eco и почему он экономит ресурсы

По данным Lovedeco, если стандартная программа обычно длится от полутора до двух часов, то цикл Eco может занимать от трёх до четырёх часов. В некоторых моделях стиральных машин это время может быть ещё дольше.

Из-за более длительного цикла многие пользователи ошибочно полагают, что такая программа потребляет больше электроэнергии. На самом деле ситуация противоположная.

В режиме Eco двигатель и другие компоненты работают в оптимизированном режиме, а вода нагревается медленно и до более низких температур. Поскольку именно нагрев воды является наиболее энергозатратным процессом, более низкая температура воды позволяет существенно экономить электроэнергию, даже если цикл длится дольше.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает вещи / Инфографика: Главред

Эксперты отмечают, что программа Eco 40–60 в первую очередь предназначена для хлопковой одежды и других текстильных изделий, которые обычно стирают при температуре 40 или 60 градусов. В то же время фактическая температура воды может быть ниже, а эффективность очистки достигается благодаря длительному воздействию моющего средства и контролируемым движениям барабана.

Что касается отжима, режим Eco почти не уступает другим программам. В большинстве моделей доступны скорости от 1000 до 1400 оборотов в минуту, поэтому вещи после завершения цикла остаются хорошо отжатыми.

Для этого режима не требуется использовать специальные моющие средства. В издании подчеркнули, что современные порошки и жидкие средства уже адаптированы для эффективной работы даже при низких температурах.

В последние годы моющие средства специально совершенствовались для того, чтобы эффективно растворять загрязнения даже в прохладной воде. Именно поэтому режим Eco может обеспечивать результаты, сопоставимые с обычными программами.

Когда режим Eco станет лучшим выбором

Специалисты рекомендуют использовать программу Eco для большинства повседневных вещей, на которых нет сильных загрязнений или сложных пятен. Она хорошо подходит для футболок, рубашек, брюк, полотенец, постельного белья и другой одежды из хлопка.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Более длительный цикл позволяет моющему средству глубже проникать в волокна ткани, обеспечивая качественную очистку при меньших затратах ресурсов. Дополнительным преимуществом является более бережное воздействие на ткани. Более низкая температура помогает дольше сохранять цвет, форму и структуру материалов, уменьшая их износ.

В каких случаях от режима Eco лучше отказаться

Несмотря на многочисленные преимущества, режим Eco подходит не для всех ситуаций. Если на одежде есть сложные пятна от жира, грязи, масла, крови или других стойких загрязнений, эксперты советуют использовать интенсивные программы или циклы с более высокой температурой.

В издании утверждают: если одежда сильно загрязнена или имеет пятна от жира, грязи, масла, крови или других сложных загрязнений, лучше использовать интенсивную программу или цикл с более высокой температурой.

Также этот режим не рекомендуется для текстиля, требующего дезинфекции. Речь идет о вещах, которыми пользуются больные люди, многоразовых тканевых подгузниках или сильно загрязненной спортивной одежде. В таких случаях специальные программы с более высокой температурой помогают эффективнее уменьшать количество бактерий.

Как правильно использовать отсеки стиральной машины и куда именно добавлять порошок или кондиционер, смотрите в видео.

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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