Украинская теннисистка вышла в полуфинал Wimbledon-2026: кто будет ее соперницей

Марта Костюк второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Grand Slam после успешного выступления на Roland Garros.

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Марта Костюк вышла в полуфинал Wimbledon-2026 / коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/Wimbledon

Кратко:

Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини

Поединок прошел под полным контролем украинки

Матч продолжался всего 69 минут

Украинская теннисистка, 13-я ракетка мира Марта Костюк продолжает победоносное выступление на Wimbledon-2026. В четвертьфинале 12-я сеяная турнира уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2 и впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного турнира Grand Slam. Матч продолжался всего 69 минут. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок прошел под полным контролем украинки. Костюк не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта и продемонстрировала уверенную игру на своей подаче. После одного из эффектных розыгрышей официальный аккаунт Wimbledon в социальной сети X назвал украинку "неудержимой".

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Эта победа стала для Марты 21-й в последних 22 матчах. Кроме того, она второй раз подряд вышла в полуфинал турнира Grand Slam после успешного выступления на Roland Garros.

Особенным этот матч стал еще и потому, что Костюк впервые сыграла на Центральном корте Wimbledon. После встречи спортсменка призналась, что для нее это исполнение давней мечты.

"Очевидно, это сбывшаяся мечта. Победа здесь сегодня даже не входила в мои планы. Я просто хотела выйти, получить удовольствие и устроить хорошее шоу", – отметила Костюк.

We'll never tire of seeing Marta Kostyuk's winning twirl ?‍?#Wimbledonpic.twitter.com/yQw60HvjXS - Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

В полуфинале Марта встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:5. Для обеих теннисисток это первый полуфинал Wimbledon, а для Носковой - еще и дебютный полуфинал турнира Grand Slam.

Ранее Костюк уже встречалась с Носковой на корте и тогда праздновала победу. Теперь соперницам предстоит вновь определить сильнейшую, но уже с путевкой в финал одного из самых престижных теннисных турниров мира на кону.

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Как сообщал Главред, по оценке аналитической компании Opta, наиболее высокие шансы выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года имеет сборная Франции. На основе математической модели вероятность ее победы оценивается в 18,66%.

Напомним, ранее украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Как сообщалось, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.

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О персоне - Костюк Марта Костюк Марта родилась 28 июня 2002 года. Украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

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