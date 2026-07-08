В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известно

Кратко:
- В Одессе мужчина заперся в парикмахерской с людьми
- Полиция начала переговоры и спецоперацию
- Инцидент завершился без пострадавших
В Одессе неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в салоне красоты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Известно, что правоохранители находятся возле здания салона красоты, где произошел инцидент, там также дежурит бригада скорой медицинской помощи.
Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы. Там неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и заперся там вместе с несколькими посетителями. На место немедленно выехали правоохранители.
Известно, что сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 утром. Мужчина зашел в помещение парикмахерской и отказался открывать дверь.
Гирдвилис добавила, что людям, находившимся внутри, он никаких угроз не высказывал.
На место выехали сразу несколько подразделений:
- экипажи патрульной полиции;
- следственно-оперативная группа территориального подразделения;
- сотрудники спецназа.
С мужчиной, запершимся в помещении, начались переговоры. Параллельно правоохранители устанавливали все обстоятельства случившегося. В конце концов дверь парикмахерской удалось открыть.
"Мужчина не причинил вреда никому из присутствующих, и сейчас с ним общается полицейский", - подчеркнула пресс-секретарь полиции.
Напомним, как сообщал Главред, в Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал там женщину. Он отказывался выходить из квартиры, но в итоге его удалось задержать.
В Запорожье во время проведения санкционированного обыска произошло нападение на сотрудников полиции, в результате которого трое правоохранителей получили ножевые ранения. Нападавший погиб на месте после применения табельного оружия одним из полицейских.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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