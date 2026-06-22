Уклонялся от уплаты 12,4 млн грн налогов: на Житомирщине объявили подозрение депутату

В настоящее время в рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные действия.

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В Житомирской области депутату горсовета сообщили о подозрении в уклонении от уплаты НДС / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

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Депутата из Малина подозревают в финансовых махинациях

Ущерб государству составляет 12 миллионов гривен

Подозреваемый Виктор Хоменко вину не признает

В Житомирской области разворачивается громкий скандал вокруг действующего депутата Малинского городского совета, который по совместительству возглавляет местное предприятие. Чиновника подозревают в масштабных махинациях с налогом на добавленную стоимость (НДС), из-за которых государственный бюджет недополучил более 12 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. По данным из открытых источников и обнародованным правоохранительными органами фотографиям, речь идет о директоре ООО "Картонно-бумажная фабрика "Папир-Мал"" Викторе Хоменко.

В чём обвиняют чиновника

По версии детективов Главного подразделения БЭБ, преступная схема действовала с апреля 2024 года по январь 2025 года. Следствие установило следующие факты:

Предприятие по документам якобы закупало услуги по поставке тепловой энергии у сторонней фирмы.

Компания-поставщик оказалась "мыльной пузырьком" — реальных услуг она не оказывала, а все операции существовали лишь на бумаге.

На самом деле тепловую энергию предприятие производило самостоятельно.

Благодаря такой "бумажной" схеме руководству удалось искусственно уменьшить сумму налоговых обязательств перед государством на 12 040 000 грн.

Правовая квалификация и мера пресечения

Официальное уведомление о подозрении депутату вручили 18 июня 2026 года. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Какова позиция самого подозреваемого

Сам Виктор Хоменко категорически отвергает все обвинения и планирует доказывать свою невиновность в судебном порядке. В комментарии "Суспильному" он подчеркнул:

"Виновным я себя не считаю. Вообще у нас, кто виновен, решает суд. Я думаю, что в суде я добьюсь справедливости в отношении этого инцидента, который никак не связан с моей депутатской деятельностью. Я настроен на то, чтобы выиграть это дело. Моей вины в этом нет".

Уголовные новости Житомира и области — что известно

Житомирские правоохранители завершили расследование серии преступлений, к которым причастны малолетние жители города. В суд уже направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

По данным полиции, речь идет о шестерых детях в возрасте от 9 до 13 лет. В течение апреля–мая 2026 года они совершили как минимум семь эпизодов уголовных правонарушений.

Киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства в Житомирской области, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье. По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты.

Суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчинёнными распространял антиукраинские высказывания: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой".

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Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора — высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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