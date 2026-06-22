Уклонялся от уплаты 12,4 млн грн налогов: на Житомирщине объявили подозрение депутату

Главное из новости:
- Депутата из Малина подозревают в финансовых махинациях
- Ущерб государству составляет 12 миллионов гривен
- Подозреваемый Виктор Хоменко вину не признает
В Житомирской области разворачивается громкий скандал вокруг действующего депутата Малинского городского совета, который по совместительству возглавляет местное предприятие. Чиновника подозревают в масштабных махинациях с налогом на добавленную стоимость (НДС), из-за которых государственный бюджет недополучил более 12 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. По данным из открытых источников и обнародованным правоохранительными органами фотографиям, речь идет о директоре ООО "Картонно-бумажная фабрика "Папир-Мал"" Викторе Хоменко.
В чём обвиняют чиновника
По версии детективов Главного подразделения БЭБ, преступная схема действовала с апреля 2024 года по январь 2025 года. Следствие установило следующие факты:
- Предприятие по документам якобы закупало услуги по поставке тепловой энергии у сторонней фирмы.
- Компания-поставщик оказалась "мыльной пузырьком" — реальных услуг она не оказывала, а все операции существовали лишь на бумаге.
- На самом деле тепловую энергию предприятие производило самостоятельно.
Благодаря такой "бумажной" схеме руководству удалось искусственно уменьшить сумму налоговых обязательств перед государством на 12 040 000 грн.
Правовая квалификация и мера пресечения
Официальное уведомление о подозрении депутату вручили 18 июня 2026 года. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Какова позиция самого подозреваемого
Сам Виктор Хоменко категорически отвергает все обвинения и планирует доказывать свою невиновность в судебном порядке. В комментарии "Суспильному" он подчеркнул:
"Виновным я себя не считаю. Вообще у нас, кто виновен, решает суд. Я думаю, что в суде я добьюсь справедливости в отношении этого инцидента, который никак не связан с моей депутатской деятельностью. Я настроен на то, чтобы выиграть это дело. Моей вины в этом нет".
Уголовные новости Житомира и области — что известно
Житомирские правоохранители завершили расследование серии преступлений, к которым причастны малолетние жители города. В суд уже направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.
По данным полиции, речь идет о шестерых детях в возрасте от 9 до 13 лет. В течение апреля–мая 2026 года они совершили как минимум семь эпизодов уголовных правонарушений.
Киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства в Житомирской области, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье. По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты.
Суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.
По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчинёнными распространял антиукраинские высказывания: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой".
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Об источнике: Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора — высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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