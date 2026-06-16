Тарифы не меняли почти пять лет: в Житомире готовят повышение цен на воду

Главное из новости:
- Тарифы на воду в Житомире готовятся к пересмотру
- Мэрия проводит аудит расчетов водоканала
В Житомире в ближайшее время могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. КП "Житомирводоканал" уже начало активную информационную кампанию, объясняя горожанам неизбежность такого шага, а в городском совете официально подтвердили, что процесс подготовки новых расчетов уже запущен.
Стоит отметить, что действующий тариф для населения остается неизменным с января 2022 года — то есть почти пять лет. Об этом пишет Житомир.info.
Почему вода должна подорожать: аргументы водоканала
11 июня 2026 года на официальных ресурсах КП "Житомирводоканал" появилось подробное разъяснение для потребителей. Главный тезис предприятия — поддерживать низкие цены в условиях общего подорожания ресурсов больше невозможно.
Представители водоканала подчеркивают, что горожане платят не за саму воду, а за сложный и непрерывный процесс её очистки и транспортировки.
"Когда мы открываем кран, кажется, что вода просто поступает в дом по трубам. На самом деле за этим стоит сложная инженерная система, которая работает непрерывно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. [...] Для того чтобы эта система функционировала бесперебойно, предприятие ежедневно потребляет значительные объемы электроэнергии, закупает реагенты для подготовки питьевой воды, горюче-смазочные материалы, трубы, запорную арматуру, насосы, запчасти... За последние годы стоимость этих ресурсов существенно выросла", — подчеркивают в коммунальном предприятии.
Коммунальщики предупреждают: если зафиксировать убыточные тарифы и в дальнейшем, это приведёт к деградации городской инфраструктуры. Поэтому переход на экономически обоснованные цены — это вопрос не прибыли, а банального выживания и безопасности системы жизнеобеспечения города.
Что говорят в городском совете
Городские власти подтверждают намерение пересмотреть стоимость услуг, поскольку полномочия по утверждению тарифов Национальная комиссия (НКРЭКП) передала на местный уровень. Однако уверяют, что "завтра" новые цифры в счетах не появятся.
Заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк в комментарии журналистам объяснил процедуру:
- "Водоканал" готовит и обосновывает точные расчеты (процесс продолжается сейчас).
- Документы передаются на тщательную проверку в управление коммунального хозяйства.
- Городской совет принимает окончательное решение.
Точная дата повышения и новая стоимость кубометра воды пока не объявляются, поскольку профильные службы только приступили к аудиту будущего тарифа.
Повышение коммунальных тарифов в Житомире — последние новости
ООО "Юкрейниан Вейст Менеджмент" заявило о намерении пересмотреть тариф на утилизацию смешанных бытовых отходов в Житомире после обновленных расчетов, опубликованных на сайте горсовета. Новый экономически обоснованный показатель составляет 181,38 грн за кубометр или 1 492,34 грн за тонну с НДС.
Предприятие объясняет, что корректировка стала необходимой из-за резкого роста расходов, прежде всего на электроэнергию, топливо, вывоз отходов и транспортные услуги. По данным компании, эти факторы существенно повлияли на себестоимость услуги и не зависят от ее деятельности, что подтверждает необходимость пересмотра тарифа.
В Житомирском горсовете подчеркивают, что обнародованные цифры не означают автоматического повышения: расчеты еще будут проходить экспертизу. Если изменения будут утверждены, плата для жителей вырастет примерно на 51%, что для многоэтажек составит 35,52 грн на человека, а для частного сектора — 39,30 грн. Х
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Об источнике: Zhitomir.info
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