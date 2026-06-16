Часть Тернополя будет без горячей воды более месяца — в чем причина

Кратко:
- В Тернополе начались гидравлические испытания сетей
- Две котельные временно остановлены до июля
- Часть города осталась без горячего водоснабжения
В Тернополе начались масштабные плановые ремонты и гидравлические испытания тепловых сетей, из-за чего потребители на многих улицах города временно останутся без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
"В Тернополе продолжается подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. В рамках проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и плановых ремонтных работ КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" временно приостановит работу двух котельных", — говорится в сообщении.видео дня
Согласно обнародованному графику, с 15 июня приостановлена работа двух ключевых котельных города. Одна из них не будет работать до 1 июля, тогда как ремонтные работы на второй продлятся до 22 июля.
В связи с этим временные неудобства коснутся жителей микрорайонов "Солнечный", "Аляска" и "Дружба".
"Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ необходимо для надежной работы тепловых сетей и обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона", — добавили в городском совете.
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Как сообщал Главред, в Тернополе могут пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Новый экономически обоснованный тариф может составить около 98,5 гривни.
Также известно, что город Чортков в Тернопольской области стал первым в Украине, который начал путь к полному отказу от ископаемого газа в коммунальном секторе.
Кроме того, Тернопольская область вошла в тройку лидеров по росту цен на новые квартиры в Украине. За год жилье в Тернополе подорожало на 19%.
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Об источнике: Тернопольский городской совет
Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.
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