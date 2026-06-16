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Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Мария Николишин
16 июня 2026, 09:21
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Аналитики считают, что Путин пытается скрыть свою слабость.
Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина
Удары по Украине преследуют скрытую цель / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГСЧС, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Массированный удар РФ по Украине преследовал не только военную цель
  • Путин пытается создать иллюзию доминирования Кремля
  • Удары призваны скрыть уязвимость России

Страна-агрессор Россия в ночь на 15 июня нанесла разрушительный массированный удар по Украине. Атака несет не только военный расчет, но и имеет скрытую цель. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

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Аналитики убеждены, что за этим масштабным налетом стоит не только чисто военный расчет, но и то, что диктатор Владимир Путин преследует скрытую политическую и психологическую цель.

"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин применяет массированные удары по Киеву, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть собственную слабость", — говорится в отчете.

В ISW подчеркивают, что с помощью кровавого террора диктатор пытается замаскировать свою неспособность защитить территорию самой России, в том числе и российскую столицу, от глубоких и болезненных ударов со стороны Украины.

"Массированные обстрелы украинского тыла должны создать для внутреннего российского потребителя иллюзию полного доминирования Кремля, которое на самом деле является хрупким", — добавили аналитики.

Россия меняет тактику обстрелов

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявлял, что Россия изменила подход к подготовке ударов. В частности, Кремль все чаще сочетает военные действия с информационным воздействием, сопровождая возможные атаки громкими заявлениями.

По его словам, это создает дополнительное психологическое давление и усиливает напряжение среди населения.

"Как правило, подготовка начинается за 48–72 часа до предполагаемого удара. Проходит трое суток, и они прекращают действия. Отбой тревоги. Проходит несколько дней, они снова и снова начинают подготовку, но удар не наносится. Он происходит в третий раз. Это сознательная тактика для того, чтобы украинцы находились в ожидании неизбежного ужаса, а это страшнее, чем сам ужас", — пояснил он.

Массированный удар по Украине – что известно

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о как минимум 35 раненых. Среди них – два ребенка 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "Шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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