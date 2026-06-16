Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

На местах попаданий работают экстренные службы.

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Удар по Балаклее / коллаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov

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Россия атаковала Балаклею дронами

Пострадали 8 человек, среди них двое детей

Вспыхнули четыре частных жилых дома

В ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками Балаклею в Харьковской области. Под удар попали жилая застройка и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

"По предварительной информации, в результате сегодняшнего вражеского обстрела нашего города зафиксировано попадание в частный сектор, рядом с многоквартирными жилыми домами и в гражданское предприятие", — написал он. видео дня

По его словам, известно о шести раненых, среди которых двое детей.

"Четверо пострадавших госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще двум людям медики оказали помощь на месте происшествия", — сообщили в МВА.

Карабанов добавил, что информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также на месте происшествия продолжают работать все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

"Возгорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж", — подчеркнул он.

Угроза новых ударов по Украине

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявлял, что Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины.

По его мнению, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.

"Россияне будут пытаться снова истощить запасы ракет Patriot для украинских систем ПВО. Ведь нам сейчас нужно время для того, чтобы активно нарастить производство ракет. Поэтому продолжатся атаки на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков. Именно эти города находятся под угрозой новых атак", — подчеркнул он.

Patriot / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. В частности, в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

Также российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Враг дважды за ночь нанес удар по святыне. Один из "Шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел.

В то же время начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что массированная атака на Украину 15 июня отличалась от предыдущих российских ударов. Отличие заключается в том, что вместо крылатых ракет "Калибр" враг применил "Искандер-К".

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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