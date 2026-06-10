РФ применяет новую тактику атак "Шахедами" в Полтавской области: в чем опасность

Российские дроны уже несколько раз оставляли опасные сбросы.

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"Шахеды" после удара оставляют на земле угрозу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Кратко:

РФ начала атаковать Полтавскую область дронами с минами

Враг пытается дистанционно заминировать территории

Сброшенные оккупантами мины опасны для людей на небольшом расстоянии

Страна-агрессор Россия в этом году как минимум 4 раза атаковала Полтавскую область дронами типа "Шахед", которые сбрасывали противотанковые мины. Об этом, как пишет Зміст, сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГСЧС в Полтавской области Владимир Гришанин.

По его словам, таким образом враг адаптирует беспилотники под новые задачи, а именно дистанционное минирование, а не только удары.

видео дня

"В этом году уже зафиксировали более четырех случаев, когда "Шахеды" сбрасывали противотанковые мины. В частности, в районе Плишевца с двух беспилотников было сброшено четыре таких мины", — отметил Гришанин.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Какие мины сбрасывают оккупанты с дронов

Начальник группы пиротехнических работ части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Андрей Базяк пояснил, что среди боеприпасов, которые зафиксировали в Полтавской области, были противотанковые мины ПТМ-3 электромагнитного действия.

После падения на землю такие мины переходят в боевой режим и становятся опасными для тех, кто приблизится к ним ближе, чем на 10 метров. Риск также возрастает в случае наличия у человека металлических предметов.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

Борьба с российскими "Шахедами" — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Харьковской области успешно прошли испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских дронов типа "Шахед".

Ранее заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров сообщил, что в Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями.

Накануне стало известно, что в Украине реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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