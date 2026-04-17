Частная ПВО впервые сбила реактивный 'Шахед' – Федоров

Федоров отметил, что противник всё чаще использует более быстрые и технологически сложные беспилотники.

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед"

Кратко:

Скорость цели превышала 400 км/ч

Враг масштабирует применение реактивных дронов

В Украине впервые зафиксирован случай, когда реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч. Об этом 17 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео в Telegram.

По его словам, в Харьковской области к противодействию вражеским ударным дронам, в частности типа Shahed, активно привлекаются частные группы ПВО.

Федоров отметил, что противник всё чаще использует более быстрые и технологически сложные беспилотники, что существенно усложняет их перехват и повышает требования к системе противовоздушной обороны.

"Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов. По поручению президента мы последовательно строим многоуровневую систему ПВО и усиливаем защиту неба. Один из её элементов - частные группы, которые помогают защищать критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Министр также пояснил, что ключевая задача проекта - быстро наращивать оборонные возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения, а также повышать эффективность реагирования на воздушные угрозы.

На данный момент частные подразделения ПВО уже создаются на базе 19 предприятий. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил и являются частью общей архитектуры противовоздушной обороны страны.

"Следующий этап - масштабирование проекта: больше сбитых целей и более оперативная реакция на угрозы", - добавил Федоров.

Как писал Главред, Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

Напомним, российские военные начали применять новую тактику противодействия украинским беспилотникам — в небе появились дроны-перехватчики, вооруженные металлическими стержнями. Они ведут своеобразные воздушные "поединки", пытаясь физически пробить корпуса украинских аппаратов, изготовленных из дешевых материалов вроде полистирола или пенопласта.

Ранее российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

