Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

Виталий Кирсанов
17 апреля 2026, 17:16
Федоров отметил, что противник всё чаще использует более быстрые и технологически сложные беспилотники.
Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" / коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital, Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Кратко:

  • Скорость цели превышала 400 км/ч
  • Враг масштабирует применение реактивных дронов

В Украине впервые зафиксирован случай, когда реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч. Об этом 17 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео в Telegram.

По его словам, в Харьковской области к противодействию вражеским ударным дронам, в частности типа Shahed, активно привлекаются частные группы ПВО.

Федоров отметил, что противник всё чаще использует более быстрые и технологически сложные беспилотники, что существенно усложняет их перехват и повышает требования к системе противовоздушной обороны.

"Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов. По поручению президента мы последовательно строим многоуровневую систему ПВО и усиливаем защиту неба. Один из её элементов - частные группы, которые помогают защищать критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Министр также пояснил, что ключевая задача проекта - быстро наращивать оборонные возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения, а также повышать эффективность реагирования на воздушные угрозы.

На данный момент частные подразделения ПВО уже создаются на базе 19 предприятий. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил и являются частью общей архитектуры противовоздушной обороны страны.

"Следующий этап - масштабирование проекта: больше сбитых целей и более оперативная реакция на угрозы", - добавил Федоров.

Как писал Главред, Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

Напомним, российские военные начали применять новую тактику противодействия украинским беспилотникам — в небе появились дроны-перехватчики, вооруженные металлическими стержнями. Они ведут своеобразные воздушные "поединки", пытаясь физически пробить корпуса украинских аппаратов, изготовленных из дешевых материалов вроде полистирола или пенопласта.

Ранее российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО шахид Михаил Федоров Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:16Украина
17:00Экономика
16:55Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять