Деревянные полы дольше останутся чистыми.

Почему деревянный пол быстрее собирает пыль в жару

Как обычный чай помогает вернуть блеск полу

Деревянный пол – это красивый и популярный выбор среди многих людей. Однако со временем он тускнеет, а в теплое время года очень быстро покрывается пылью. При этом вернуть блеск может обычный продукт из кухни.

Главред решил разобраться, чем можно мыть деревянный пол для блеска.

Почему на полу появляется много пыли

Хотя деревянные полы обычно просты в уходе, но когда температура воздуха повышается, на них появляется больше пыли, пишет Express.co.uk.

"Все деревянные поверхности, как правило, генерируют значительное статическое электричество в теплые периоды, притягивая пыль через открытые окна, которая затем постоянно оседает на полу", — говорят эксперты.

Чем можно мыть деревянный пол

Убрать всю пыль с пола и восстановить блеск может обычный черный чай.

В частности, танины в черном чае действуют как легкий краситель, придающий деревянным полам естественные теплые оттенки. В то же время полифенольные соединения, содержащиеся в растении, из которого изготавливают черный чай, атакуют микробы и предотвращают их рост.

Как правильно мыть пол чаем

Для деревянных полов светлого оттенка рекомендуется использовать от 4 до 6 чайных пакетиков, тогда как для темных — от 10 до 12.

Чайные пакетики нужно положить в 2 литра горячей воды и настаивать 10-15 минут. После этого пакетики можно вынуть и оставить воду до полного остывания.

"Если чай кажется слишком крепким, просто разбавьте его дополнительным количеством воды или, наоборот, добавьте чайные пакетики, если нужен более насыщенный цвет", — отмечают эксперты.

Когда настой готов, им можно мыть пол, используя обычную тряпку. Важно, что перед тем, как мыть пол чаем, он должен быть полностью очищен от пыли и грязи.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

