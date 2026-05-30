Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернатива

Юрий Берендий
30 мая 2026, 18:02
Инженер-химик призвал отказаться от пластиковых губок для посуды и откровенно рассказал, какие экологичные альтернативы помогут заменить их на кухне.
Эксперты призвали не мыть посуду губками — что произошло

О чем идет речь в материале:

  • Чем заменить губку для посуды
  • Какие есть альтернативы губке для посуды

Обычные губки для мытья посуды — один из самых распространенных предметов на кухне. Однако специалисты предупреждают, что они могут быть источником микропластика, который попадает в сточные воды, а впоследствии — в окружающую среду и даже в пищевую цепочку. Инженер-химик доктор Саболч Биро объяснил, почему стоит пересмотреть свои привычки и какие альтернативы могут заменить традиционные пластиковые губки. Об этом сообщает издание Femina.

Главред выяснил, чем опасны кухонные губки.

Почему губки для мытья посуды могут быть опасными

По мнению доктора Саболча Биро, проблема заключается в материалах, из которых изготавливают большинство популярных цветных губок для мытья посуды.

По словам эксперта, подавляющее большинство таких изделий полностью состоит из пластика. Мягкая часть обычно изготавливается из полиуретановой пены, реже — из полиэстера. При ежедневном использовании этот материал постепенно разрушается и отделяется мелкими частицами.

"Поскольку очистные сооружения не могут их полностью отфильтровать, они могут попасть в питьевую воду и пищевую цепочку", — предупредил специалист.

Смотрите видео о том, чем можно заменить кухонные губки:

Как губки для посуды загрязняют воду микропластиком

По его словам, проблема касается не только мягкой части губки. Абразивный слой, который используется для удаления сложных загрязнений, также изготавливают из пластиковых волокон, в частности полипропилена или нейлона.

Для усиления очищающих свойств между волокнами часто добавляют минеральные частицы или переработанный стеклянный порошок. Во время активного трения этот слой изнашивается еще быстрее, а его частицы вместе с водой попадают в канализацию.

В результате мелкие фрагменты пластика могут попадать в водоемы, где накапливаются в окружающей среде и создают дополнительную нагрузку на экосистемы.

Чем заменить губку для мытья посуды без пластика

Тем, кто хочет сократить использование пластика на кухне, эксперт советует обратить внимание на альтернативные варианты.

Целлюлозная губка

Целлюлозные губки изготавливают из природных материалов. Во влажном состоянии они остаются мягкими и удобными для мытья посуды. После высыхания такие губки становятся твердыми и могут деформироваться.

Губка из люфы

Люфа изготавливается из высушенной внутренней части растения. Многие люди используют ее как мочалку для душа, однако она также подходит для кухонных нужд и может стать экологичной заменой пластиковым губкам.

Кокосовое волокно

Кокосовое волокно часто применяют для создания шероховатого слоя губки вместо пластика. В то же время стоит учитывать, что пенистая часть таких изделий нередко все еще изготавливается из полиуретана.

Деревянная щетка для мытья посуды

Еще одним вариантом является деревянная щетка для мытья посуды. Ее корпус изготавливается из дерева, а щетина — из натуральных растительных волокон. Такой вариант помогает значительно сократить использование пластика в быту.

Также эксперты рассказали в видео на YouTube о других альтернативах кухонным губкам:

Напомним, ранее сообщалось, что ученый Тронд Мьоретре из норвежского института пищевых исследований отметил, что значительная часть домохозяек использует губку или скребок для мытья посуды, но это может создавать риски, ведь губки часто остаются влажными и становятся средой для размножения бактерий. Он рекомендует альтернативы мытью посуды без губок, в частности щетки, которые высыхают быстрее и более гигиеничны в использовании. В таких изделиях меньше шансов распространения микробов, что обеспечивает более чистую посуду в домашних условиях.

Автор YouTube-канала Smart Fox показал простой бытовой лайфхак — класть губку в морозильную камеру, чтобы решить проблему излишней влажности, которая приводит к обледенению. Этот метод помогает избежать намерзания в морозилке и продлить комфортное использование устройства. Метод прост и эффективен, ведь губка впитывает лишнюю влагу и препятствует образованию льда на стенках.

Как ранее сообщал Главред, для устранения старых пригоревших пятен на кастрюлях и сковородках можно использовать нетрадиционные средства и методы, которые позволяют вернуть кухонной посуде блеск и чистоту без повреждений. Рекомендуется применять соду в сочетании с фольгой или моющим средством, чтобы эффективно помыть пригоревшую посуду и восстановить ее внешний вид в домашних условиях.

Об источнике: Femina

Femina.hu — это популярный венгерский женский онлайн-журнал, запущенный в 2006 году.

Ежемесячно его посещают миллионы пользователей, и он имеет большую аудиторию внутри страны.

Основная тематика — лайфстайл для женщин:

  • здоровье;
  • психология;
  • красота;
  • отношения;
  • рецепты;
  • звезды и развлечения.

Контент публикуется на венгерском языке и ориентирован на широкую аудиторию.

