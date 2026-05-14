Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причина

Блогерша поделилась простым бытовым лайфхаком с использованием обычного мыла, который может помочь предотвратить появление муравьев и пауков в доме.

https://glavred.info/lifehack/eksperty-prizvali-nateret-okna-i-dveri-mylom-v-chem-prichina-10764788.html Ссылка скопирована

Чего боятся муравьи в квартире — как избавиться от муравьев с помощью мыла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда

Чего боятся муравьи в квартире

Какое средство наиболее эффективно против муравьев

Кажется, обычное хозяйственное мыло — не только для стирки. Однако популярная блогерша София Сизова в видео в Instagram поделилась лайфхаком о том, как мыло может стать надежным барьером от муравьев и пауков в доме.

Главред выяснил, чем посыпать, чтобы муравьи ушли.

видео дня

Как избавиться от муравьев в квартире — чем помыть пол, чтобы муравьи ушли

"Возьмите мыло и натрите им порог дверного проема, а также оконные рамы по периметру. Дело в том, что лапки муравьев и пауков покрыты тончайшими рецепторами, а мыло создает щелочную среду, которая мешает им попасть в ваш дом или квартиру", — советует она.

Смотрите видео о том, что нужно сделать, чтобы муравьи ушли:

Метод не требует затрат и специальных знаний — достаточно обычного твердого мыла и пары минут. Однако специалисты предупреждают: если муравьи уже поселились в вашем доме, одним мылом не обойтись.

Кто такие квартирные муравьи и почему они опасны

Эксперт по дезинфекции Анна Холостова в эфире "ЗСніданку з 1+1" уточняет, что важно учитывать вид муравьев.

"Речь идет именно о рыжих муравьях или так называемых муравьях фараона, которые обитают непосредственно в квартире. Это не те черные муравьи, которые живут в лесу. Иногда приходят на дачу или в частные дома. Это именно муравьи, которые живут в квартирах", — указала она.

Главная проблема этого вида — их колониальная структура. И она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Речь идет о десятках колоний. Они между собой связаны. За один год одна колония способна размножиться и заселить пятиэтажный дом", — предупреждает она.

Помимо неудобств, квартирные муравьи представляют и реальную угрозу для здоровья.

"Они переносят и являются механическими переносчиками инфекционных заболеваний, поскольку они абсолютно везде: и в мусорном ведре, и на вашем столе. Ну, и, конечно, это дискомфорт, потому что никому не приятно видеть в фруктах или в сахаре муравьев", — указывает эксперт.

Почему муравьи вообще появляются в доме

Эксперт отмечает, что муравьи не любят чистоту, поэтому если ситуация с уборкой в квартире сомнительная — можно ожидать их появления.

"Муравьи не любят чистоту. Обычная, просто продезинфицированная поверхность, даже каким-то бытовым средством, отпугивает их. Как правило, если варенье остается открытым, или мед остается открытым, или рассыпается сахар, или рассыпаются крошки, тогда и заведутся муравьи", — объясняет Холостова.

Смотрите видео о том, что является самым эффективным средством против муравьев:

Что привлекает муравьев больше всего

"Муравьи любят сладкое и любят белковые продукты. Мясо и все, что содержит белок", — подчеркивает она.

Поэтому первый шаг к защите от муравьев — элементарный порядок на кухне и плотно закрытые продукты.

Как бороться с муравьями: советы от специалиста

Если муравьи уже поселились в вашем доме, Анна Холостова рекомендует подходить к вопросу системно.

"Чтобы, в принципе, избавиться от них комплексно, необходимо по возможности вызвать профессиональную компанию, которая оценит масштаб проблемы и предпримет определенные шаги", — говорится в видео.

Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Если хотите справиться самостоятельно, она советует внимательно выбирать средства.

"Ни в коем случае не покупайте (средства против муравьев, — ред.) в супермаркетах, переходах и на рынках. Покупайте только в специализированных магазинах или в интернет-магазинах, которые занимаются непосредственно продажей этой продукции. На рынках продается, как правило, либо контрафакт, либо плохого качества, либо даже хорошего качества, но поскольку условия хранения таковы, что все лежит на солнце — качество теряется полностью, она уже не действует", — предупреждает она.

Вам также может быть интересно:

О персонаже: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред