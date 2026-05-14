Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причина

Юрий Берендий
14 мая 2026, 20:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша поделилась простым бытовым лайфхаком с использованием обычного мыла, который может помочь предотвратить появление муравьев и пауков в доме.
Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причина
Чего боятся муравьи в квартире — как избавиться от муравьев с помощью мыла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда
  • Чего боятся муравьи в квартире
  • Какое средство наиболее эффективно против муравьев

Кажется, обычное хозяйственное мыло — не только для стирки. Однако популярная блогерша София Сизова в видео в Instagram поделилась лайфхаком о том, как мыло может стать надежным барьером от муравьев и пауков в доме.

Главред выяснил, чем посыпать, чтобы муравьи ушли.

видео дня

Как избавиться от муравьев в квартире — чем помыть пол, чтобы муравьи ушли

"Возьмите мыло и натрите им порог дверного проема, а также оконные рамы по периметру. Дело в том, что лапки муравьев и пауков покрыты тончайшими рецепторами, а мыло создает щелочную среду, которая мешает им попасть в ваш дом или квартиру", — советует она.

Смотрите видео о том, что нужно сделать, чтобы муравьи ушли:

Метод не требует затрат и специальных знаний — достаточно обычного твердого мыла и пары минут. Однако специалисты предупреждают: если муравьи уже поселились в вашем доме, одним мылом не обойтись.

Кто такие квартирные муравьи и почему они опасны

Эксперт по дезинфекции Анна Холостова в эфире "ЗСніданку з 1+1" уточняет, что важно учитывать вид муравьев.

"Речь идет именно о рыжих муравьях или так называемых муравьях фараона, которые обитают непосредственно в квартире. Это не те черные муравьи, которые живут в лесу. Иногда приходят на дачу или в частные дома. Это именно муравьи, которые живут в квартирах", — указала она.

Главная проблема этого вида — их колониальная структура. И она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Речь идет о десятках колоний. Они между собой связаны. За один год одна колония способна размножиться и заселить пятиэтажный дом", — предупреждает она.

Помимо неудобств, квартирные муравьи представляют и реальную угрозу для здоровья.

"Они переносят и являются механическими переносчиками инфекционных заболеваний, поскольку они абсолютно везде: и в мусорном ведре, и на вашем столе. Ну, и, конечно, это дискомфорт, потому что никому не приятно видеть в фруктах или в сахаре муравьев", — указывает эксперт.

Почему муравьи вообще появляются в доме

Эксперт отмечает, что муравьи не любят чистоту, поэтому если ситуация с уборкой в квартире сомнительная — можно ожидать их появления.

"Муравьи не любят чистоту. Обычная, просто продезинфицированная поверхность, даже каким-то бытовым средством, отпугивает их. Как правило, если варенье остается открытым, или мед остается открытым, или рассыпается сахар, или рассыпаются крошки, тогда и заведутся муравьи", — объясняет Холостова.

Смотрите видео о том, что является самым эффективным средством против муравьев:

Что привлекает муравьев больше всего

"Муравьи любят сладкое и любят белковые продукты. Мясо и все, что содержит белок", — подчеркивает она.

Поэтому первый шаг к защите от муравьев — элементарный порядок на кухне и плотно закрытые продукты.

Как бороться с муравьями: советы от специалиста

Если муравьи уже поселились в вашем доме, Анна Холостова рекомендует подходить к вопросу системно.

"Чтобы, в принципе, избавиться от них комплексно, необходимо по возможности вызвать профессиональную компанию, которая оценит масштаб проблемы и предпримет определенные шаги", — говорится в видео.

Натуральные средства против муравьев
Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Если хотите справиться самостоятельно, она советует внимательно выбирать средства.

"Ни в коем случае не покупайте (средства против муравьев, — ред.) в супермаркетах, переходах и на рынках. Покупайте только в специализированных магазинах или в интернет-магазинах, которые занимаются непосредственно продажей этой продукции. На рынках продается, как правило, либо контрафакт, либо плохого качества, либо даже хорошего качества, но поскольку условия хранения таковы, что все лежит на солнце — качество теряется полностью, она уже не действует", — предупреждает она.

Вам также может быть интересно:

О персонаже: София Сизова

София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
муравьи лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:45Война
Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

21:30Stars
"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Последние новости

21:59

Виноградари не пропускают этап: чем обработать лозу для активного роста

21:55

РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

21:45

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:43

Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

21:30

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
21:18

Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

21:03

Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

21:00

Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

20:52

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

Реклама
20:41

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причинаВидео

20:26

"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:19

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

20:08

В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

19:52

Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный мифВидео

19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

19:26

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

19:20

Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мирамнение

19:05

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствиемВидео

19:04

В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

Реклама
18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

Реклама
15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять