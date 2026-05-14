"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

Вы узнаете:
- Как сейчас выглядит Виктория Ткач
- Как похудела жена Юрия Ткача
Известный комик Юрий Ткач вместе с женой Викторией посетили эфир "ЖВЛ". Жена артиста призналась, как ей удалось похудеть более чем на 30 килограммов.
Виктория отметила, что еще 6 лет назад чувствовала себя некомфортно и пыталась похудеть с помощью подсчета калорий. Однако все ее усилия пошли насмарку из-за коронавируса — в этот период она снова начала набирать вес, который достиг отметки в 93 килограмма.
"Это вес, в котором Юра был в своей идеальной форме", — пошутила Виктория.
Подтолкнуть супругу комика к похудению помогла неприятная ситуация. Во время путешествия в Таиланд Виктория подхватила кишечную инфекцию, которую украинские врачи не сразу смогли обнаружить и вылечить. Она сильно повлияла на аппетит девушки — Ткач просто не могла нормально есть.
"Отравились где-то за границей, тем более в азиатских странах. Не переживайте, это проходит и в результате заканчивается шикарным видом", — поиронизировал над ситуацией Юрий.
Но после выздоровления Виктория продолжила худеть, только уже здоровым способом. Ткач призналась, что особого секрета нет — главное прислушиваться к своему организму и прекращать прием пищи после чувства насыщения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Егор Крутоголов приоткрыл завесу тайны над своей закадровой жизнью. Юморист откровенно рассказал о том, насколько сильно его домашний образ отличается от публичного и почему привычки порой становятся поводом для недовольства со стороны близких.
Также состоялся дебют Украины перед вторым полуфиналом Евровидения 2026. Певица LELEKA представила композицию "Ridnym". Это выступление в рамках генеральной репетиции имело решающее значение, так как именно на этом этапе профессиональное жюри формирует свои оценки.
Вас может заинтересовать:
- "Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни
- Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток
- Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него
О персоне: Юрий Ткач
Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред