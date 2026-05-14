Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языке

Чаще всего используется слово "спасибо", но украинский язык позволяет выразить благодарность множеством разных слов.

Как красиво поблагодарить на украинском языке

В повседневном общении украинцы чаще всего благодарят простым словом "дякую". Однако в украинском языке есть немало красивых способов выразить благодарность. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

Главред выяснил, как правильно и красиво поблагодарить на украинском языке и каких ошибок стоит избегать.

Можно ли сказать не только "дякую"

По словам Виктории Хмельницкой, привычное "дякую" можно легко усилить, если хочется выразить особую благодарность человеку. Для этого в украинском языке существует много точных и благозвучных вариантов.

Среди красивых форм благодарности:

уклінно дякую;

красно дякую;

гарно дякую;

дуже дякую;

вельми дякую;

щиро дякую;

ґречно дякую;

сердечно дякую.

Почему не стоит говорить "велике дякую"

Лингвист обращает внимание, что выражение "велике дякую" является стилистически некорректным. Причина заключается в том, что слово "велике" является прилагательным, а "дякую" — глаголом, поэтому такие слова не сочетаются между собой.

Что означает выражение "ґречно дякую"

Особое внимание Виктория Хмельницкая советует обратить на слово "ґречно". Оно происходит от слова "ґречний", то есть вежливый, обходительный, воспитанный. Поэтому фраза "ґречно дякую" означает не просто благодарность, а особенно вежливое и уважительное отношение к собеседнику.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

