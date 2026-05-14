Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

Руслана Заклинская
14 мая 2026, 14:43обновлено 14 мая, 15:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спасатели извлекли из-под завалов тело 12-летней девочки.
В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек
Массированный удар по Киеву 14 мая / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, t.me/V_Zelenskiy_official

Что известно:

  • В Киеве погибли семь человек в результате атаки РФ
  • Среди погибших в Дарницком районе — 12-летняя девочка
  • По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести

В Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка. Об этом сообщила ГСЧС, а также мэр Киева Виталий Кличко.

По данным ГСЧС, после массированной российской атаки в ночь на 14 мая поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно. Под завалами разрушенного дома еще могут находиться люди.

видео дня

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что только в Киеве к работам привлечено почти 600 спасателей и полицейских. Всего по стране последствия обстрела ликвидируют более 1500 сотрудников экстренных служб.

Сколько людей пострадали в результате атаки

По информации городского головы, в Киеве в результате российского удара пострадали 44 человека, среди них — один ребенок.

"Сейчас в стационарах находится 21 человек, в том числе — 1 ребенок. 23 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно", - рассказал Кличко.

Спасателям удалось спасти 28 жителей разрушенного дома. Однако число погибших в Киеве, как уточнил мэр столицы, возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки.

В ГСЧС добавили, что по меньшей мере 20 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. К ликвидации последствий удара привлекли тяжелую инженерную технику, кинологические расчеты и психологов ГСЧС.

Обновлено 15:12: В ГСЧС сообщили, что число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до семи. Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Дарницком районе еще два тела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: ГСЧС Киева
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Спасательная операция в Киеве
    Спасательная операция в Киеве Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом по стране в результате российской атаки повреждено 180 объектов, из которых более 50 — обычные жилые дома. По словам главы государства, семь человек ранены в Киевской области, в Харькове уже 28 пострадавших, а еще двое людей получили ранения в Одесской области.

Президент также сообщил, что во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. К счастью, никто из сотрудников миссии не пострадал.

"За все эти удары последует справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на все сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - подчеркнул он.

Несмотря на масштабную атаку РФ, украинским силам ПВО удалось сбить значительное количество ракет и дронов. По словам Зеленского, общий процент сбитых воздушных целей превысил 93%. В то же время он подчеркнул, что сложнее всего защищаться от баллистических ракет.

  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police
  • Последствия удара РФ по Киеву 14 мая
    Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС, t.me/UA_National_Police

Есть ли угроза новой атаки - мнение эксперта

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE заявил, что угроза новых ракетных ударов России по Украине в ближайшее время сохраняется.

По его словам, во время последней массированной атаки оккупанты не применяли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и "Искандер-К". Основной акцент враг сделал на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

Игнат подчеркнул, что риск повторных ударов остается высоким, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ, хотя точной информации о подготовке новой атаки пока нет.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации о том, планируют ли они снова нанести удар, у меня сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям", - добавил Игнат.

  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026
    Последствия атаки на Киевщину 14 мая 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/UA_National_Police

Атака на Украину 14 мая - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В столице раздались мощные взрывы, зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков в нескольких районах города.

Больше всего пострадали Дарницкий, Оболонский, Днепровский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. В Дарницком районе частично обрушился жилой дом. Также возникли пожары на АЗС, в гаражах и нежилых зданиях.

Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы в столице. Утром 14 мая в Киеве снова раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом российские войска выпустили по Украине 731 средство воздушного нападения. Украинская ПВО ликвидировала 693 воздушные цели.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Киевская область новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:42Экономика
В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

14:43Украина
Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Последние новости

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

Реклама
15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

Реклама
14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

Реклама
11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять