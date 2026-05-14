В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

Что известно:
- В Киеве погибли семь человек в результате атаки РФ
- Среди погибших в Дарницком районе — 12-летняя девочка
- По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести
В Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка. Об этом сообщила ГСЧС, а также мэр Киева Виталий Кличко.
По данным ГСЧС, после массированной российской атаки в ночь на 14 мая поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно. Под завалами разрушенного дома еще могут находиться люди.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что только в Киеве к работам привлечено почти 600 спасателей и полицейских. Всего по стране последствия обстрела ликвидируют более 1500 сотрудников экстренных служб.
Сколько людей пострадали в результате атаки
По информации городского головы, в Киеве в результате российского удара пострадали 44 человека, среди них — один ребенок.
"Сейчас в стационарах находится 21 человек, в том числе — 1 ребенок. 23 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно", - рассказал Кличко.
Спасателям удалось спасти 28 жителей разрушенного дома. Однако число погибших в Киеве, как уточнил мэр столицы, возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки.
В ГСЧС добавили, что по меньшей мере 20 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. К ликвидации последствий удара привлекли тяжелую инженерную технику, кинологические расчеты и психологов ГСЧС.
Обновлено 15:12: В ГСЧС сообщили, что число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до семи. Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Дарницком районе еще два тела. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Что заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом по стране в результате российской атаки повреждено 180 объектов, из которых более 50 — обычные жилые дома. По словам главы государства, семь человек ранены в Киевской области, в Харькове уже 28 пострадавших, а еще двое людей получили ранения в Одесской области.
Президент также сообщил, что во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. К счастью, никто из сотрудников миссии не пострадал.
"За все эти удары последует справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на все сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - подчеркнул он.
Несмотря на масштабную атаку РФ, украинским силам ПВО удалось сбить значительное количество ракет и дронов. По словам Зеленского, общий процент сбитых воздушных целей превысил 93%. В то же время он подчеркнул, что сложнее всего защищаться от баллистических ракет.
Есть ли угроза новой атаки - мнение эксперта
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE заявил, что угроза новых ракетных ударов России по Украине в ближайшее время сохраняется.
По его словам, во время последней массированной атаки оккупанты не применяли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и "Искандер-К". Основной акцент враг сделал на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".
Игнат подчеркнул, что риск повторных ударов остается высоким, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ, хотя точной информации о подготовке новой атаки пока нет.
"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации о том, планируют ли они снова нанести удар, у меня сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям", - добавил Игнат.
Атака на Украину 14 мая - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В столице раздались мощные взрывы, зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков в нескольких районах города.
Больше всего пострадали Дарницкий, Оболонский, Днепровский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. В Дарницком районе частично обрушился жилой дом. Также возникли пожары на АЗС, в гаражах и нежилых зданиях.
Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы в столице. Утром 14 мая в Киеве снова раздавались взрывы во время воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, в целом российские войска выпустили по Украине 731 средство воздушного нападения. Украинская ПВО ликвидировала 693 воздушные цели.
Читайте также:
- Ракеты и куча "шахидов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы
- Киев под комбинированной атакой: поврежденные дома, люди под завалами, подробности
- Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистические ракеты и рои дронов по Украине
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред