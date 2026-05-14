Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Мария Николишин
14 мая 2026, 12:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые страны подготовили ряд изменений для украинских беженцев.
Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС
Изменения для беженцев в ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Могут ли украинцы рассчитывать на продление временной защиты в ЕС
  • Какая страна планирует изменить условия пребывания украинских беженцев
  • Где и когда украинцы могут остаться без соцвыплат

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец марта 2026 года 4,33 миллиона украинских беженцев имели статус временной защиты в Европейском Союзе, но по сравнению с концом февраля 2026 года украинцев стало меньше на 68 980 человек.

Главред решил разобраться, продолжит ли ЕС защиту украинских беженцев и какие изменения могут произойти.

видео дня

Продолжит ли Евросоюз защиту украинских беженцев

Спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW заявила, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2028 года.

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения относительно совместного подхода к будущей временной защите украинцев.

"На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год", — подчеркнула она.

Йоханссон добавила, что решение обусловлено тем, что война продолжается, и мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.

В то же время, по ее мнению, украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС
Ситуация с беженцами в Европе / Инфографика Главред

Где готовят изменения для украинских беженцев

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш заявил, что страна планирует изменить условия пребывания украинских беженцев, передает Czechia Online.

Отмечается, что правительство Чехии готовит пакет нововведений, который предусматривает отмену отдельных льгот, перевод украинцев на общую систему социальной помощи, обязательный техосмотр автомобилей с украинскими номерами и усиление контроля за проживанием и трудоустройством.

По данным издания, правительство планирует завершить утверждение изменений до конца мая 2026 года. Ключевой принцип новых правил, по словам премьера, — отсутствие отдельных преимуществ или специальных условий для украинских беженцев по сравнению с гражданами Чехии.

В частности, одним из главных изменений должен стать пересмотр системы социальной поддержки. Украинские беженцы будут получать помощь по общим правилам, действующим для граждан Чехии.

Также инспекторы будут контролировать наличие действующего медицинского страхования и условия работы. Особое внимание хотят уделить выявлению нелегального трудоустройства и теневой занятости.

Выплаты беженцам за возвращение в Украину

Как пишет The Times, правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты.

Известно, что основную часть выплат украинцы смогут получить только после фактического возвращения домой и постоянного выезда из Ирландии. Программа возвращения будет добровольной и будет действовать ограниченное время после истечения срока действия европейской директивы о временной защите.

В то же время в правительстве отмечают, что реализация плана будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и начала масштабного восстановления страны.

По информации источников издания, украинцам могут компенсировать расходы на дорогу, в частности авиабилеты, а после возвращения предоставить отдельную финансовую помощь для реинтеграции и обустройства жизни в Украине.

Кроме того, Ирландия участвует в обсуждении общеевропейского механизма добровольного возвращения украинцев, который могут запустить уже в этом году в тестовом формате. Ожидается, что полноценная программа ЕС начнет действовать до марта 2027 года.

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС
Причины депортации украинцев из стран ЕС / Инфографика: Главред

Правительство хочет получить данные об украинцах, выехавших в ЕС

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что Кабинет министров стремится к тому, чтобы граждане Украины добровольно вернулись из Европейского Союза домой. В то же время в правительстве хотят обладать информацией о тех украинцах, которые в Евросоюзе имеют временную защиту.

По его словам, для Украины важно избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов в отношении украинцев, которые вынужденно находятся в странах Евросоюза из-за войны.

"Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до тех пор, пока не будут обеспечены условия для возвращения", — подчеркнул он.

В этом контексте министр подчеркнул важность получения данных об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС, в частности, об уязвимых категориях населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

Почему украинцы отказываются от временной защиты в ЕС

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу заявил, что в Европе сейчас меняется общий тренд.

"Если еще в 2022, 2023 и даже 2024 годах страны имели возможность как можно быстрее предоставить украинцам безопасность, защиту, жилье и возможность работать, то позже вся система начала переходить в другое состояние, и людей переводят в статус трудовых мигрантов", — отметил он.

По его словам, многие люди уже сейчас отказываются от временной защиты, поскольку другие условия легализации дают право на более длительное пребывание.

"Именно пересмотр программ социальной поддержки приводит к тому, что люди начинают задумываться, что конкретно они будут делать через какой-то период времени, когда все же временная защита закончится", — добавил Воскобойник.

В какой стране украинцев могут лишить выплат

В Германии ужесточили правила выплат социальной помощи. Теперь в случае отказа от вакансии возможна полная отмена выплат. Новое правило вступило в силу 23 апреля 2026 года. Об этом говорится на сайте системы поддержки Bürgergeld.

Так, если вакансия полностью соответствовала навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа от работы без уважительной причины Jobcenter имеет право отменить 100% выплат помощи для этого человека. При этом отменить выплату могут минимум на один месяц.

Стоит добавить, что в настоящее время для одиноких взрослых основная социальная помощь в Германии составляет примерно 563 евро в месяц.

Возможно ли принудительное возвращение беженцев в Украину

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак говорил, что украинцы, находящиеся за границей, скорее всего, будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение.

По его мнению, ключевой проблемой остается отсутствие у граждан внутренней мотивации возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.

"Призывы вернуться в Украину для помощи государству вряд ли дадут ожидаемый эффект. Принудительные меры также не станут действенным инструментом, в частности в контексте мобилизации. Даже при разработке специальных механизмов возвращения значительная часть граждан будет искать альтернативные пути, чтобы не возвращаться в Украину", — считает он.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что попытки принудительной депортации могут лишь ухудшить демографическую ситуацию и спровоцировать очередное перемещение людей по территории Евросоюза.

Читайте также:

Об источнике: The Times

The Times — влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на более молодую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
беженцы новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:19Синоптик
Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:31Аналитика
Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Последние новости

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

Реклама
12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

Реклама
09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по УкраинеФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

Реклама
03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять