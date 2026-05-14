Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Некоторые страны подготовили ряд изменений для украинских беженцев.

Изменения для беженцев в ЕС

О чем идет речь в материале:

Могут ли украинцы рассчитывать на продление временной защиты в ЕС

Какая страна планирует изменить условия пребывания украинских беженцев

Где и когда украинцы могут остаться без соцвыплат

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец марта 2026 года 4,33 миллиона украинских беженцев имели статус временной защиты в Европейском Союзе, но по сравнению с концом февраля 2026 года украинцев стало меньше на 68 980 человек.

Главред решил разобраться, продолжит ли ЕС защиту украинских беженцев и какие изменения могут произойти.

Продолжит ли Евросоюз защиту украинских беженцев

Спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW заявила, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2028 года.

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения относительно совместного подхода к будущей временной защите украинцев.

"На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год", — подчеркнула она.

Йоханссон добавила, что решение обусловлено тем, что война продолжается, и мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.

В то же время, по ее мнению, украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

Ситуация с беженцами в Европе

Где готовят изменения для украинских беженцев

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш заявил, что страна планирует изменить условия пребывания украинских беженцев, передает Czechia Online.

Отмечается, что правительство Чехии готовит пакет нововведений, который предусматривает отмену отдельных льгот, перевод украинцев на общую систему социальной помощи, обязательный техосмотр автомобилей с украинскими номерами и усиление контроля за проживанием и трудоустройством.

По данным издания, правительство планирует завершить утверждение изменений до конца мая 2026 года. Ключевой принцип новых правил, по словам премьера, — отсутствие отдельных преимуществ или специальных условий для украинских беженцев по сравнению с гражданами Чехии.

В частности, одним из главных изменений должен стать пересмотр системы социальной поддержки. Украинские беженцы будут получать помощь по общим правилам, действующим для граждан Чехии.

Также инспекторы будут контролировать наличие действующего медицинского страхования и условия работы. Особое внимание хотят уделить выявлению нелегального трудоустройства и теневой занятости.

Выплаты беженцам за возвращение в Украину

Как пишет The Times, правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты.

Известно, что основную часть выплат украинцы смогут получить только после фактического возвращения домой и постоянного выезда из Ирландии. Программа возвращения будет добровольной и будет действовать ограниченное время после истечения срока действия европейской директивы о временной защите.

В то же время в правительстве отмечают, что реализация плана будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и начала масштабного восстановления страны.

По информации источников издания, украинцам могут компенсировать расходы на дорогу, в частности авиабилеты, а после возвращения предоставить отдельную финансовую помощь для реинтеграции и обустройства жизни в Украине.

Кроме того, Ирландия участвует в обсуждении общеевропейского механизма добровольного возвращения украинцев, который могут запустить уже в этом году в тестовом формате. Ожидается, что полноценная программа ЕС начнет действовать до марта 2027 года.

Причины депортации украинцев из стран ЕС

Правительство хочет получить данные об украинцах, выехавших в ЕС

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что Кабинет министров стремится к тому, чтобы граждане Украины добровольно вернулись из Европейского Союза домой. В то же время в правительстве хотят обладать информацией о тех украинцах, которые в Евросоюзе имеют временную защиту.

По его словам, для Украины важно избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов в отношении украинцев, которые вынужденно находятся в странах Евросоюза из-за войны.

"Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до тех пор, пока не будут обеспечены условия для возвращения", — подчеркнул он.

В этом контексте министр подчеркнул важность получения данных об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС, в частности, об уязвимых категориях населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

Почему украинцы отказываются от временной защиты в ЕС

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу заявил, что в Европе сейчас меняется общий тренд.

"Если еще в 2022, 2023 и даже 2024 годах страны имели возможность как можно быстрее предоставить украинцам безопасность, защиту, жилье и возможность работать, то позже вся система начала переходить в другое состояние, и людей переводят в статус трудовых мигрантов", — отметил он.

По его словам, многие люди уже сейчас отказываются от временной защиты, поскольку другие условия легализации дают право на более длительное пребывание.

"Именно пересмотр программ социальной поддержки приводит к тому, что люди начинают задумываться, что конкретно они будут делать через какой-то период времени, когда все же временная защита закончится", — добавил Воскобойник.

В какой стране украинцев могут лишить выплат

В Германии ужесточили правила выплат социальной помощи. Теперь в случае отказа от вакансии возможна полная отмена выплат. Новое правило вступило в силу 23 апреля 2026 года. Об этом говорится на сайте системы поддержки Bürgergeld.

Так, если вакансия полностью соответствовала навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа от работы без уважительной причины Jobcenter имеет право отменить 100% выплат помощи для этого человека. При этом отменить выплату могут минимум на один месяц.

Стоит добавить, что в настоящее время для одиноких взрослых основная социальная помощь в Германии составляет примерно 563 евро в месяц.

Возможно ли принудительное возвращение беженцев в Украину

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак говорил, что украинцы, находящиеся за границей, скорее всего, будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение.

По его мнению, ключевой проблемой остается отсутствие у граждан внутренней мотивации возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.

"Призывы вернуться в Украину для помощи государству вряд ли дадут ожидаемый эффект. Принудительные меры также не станут действенным инструментом, в частности в контексте мобилизации. Даже при разработке специальных механизмов возвращения значительная часть граждан будет искать альтернативные пути, чтобы не возвращаться в Украину", — считает он.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что попытки принудительной депортации могут лишь ухудшить демографическую ситуацию и спровоцировать очередное перемещение людей по территории Евросоюза.

Об источнике: The Times The Times — влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на более молодую аудиторию, пишет Википедия.

