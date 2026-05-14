Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Отсрочка от службы будет возможна только при условии участия в обороне государства в той или иной форме.

https://glavred.info/ukraine/bron-ne-budet-bessrochnoy-v-rade-hotyat-izmenit-pravila-otsrochki-ot-mobilizacii-10764596.html Ссылка скопирована

Правила бронирования работников могут измениться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Раде зарегистрирован проект о новых правилах бронирования

Бронь предлагают сделать платной или со службой в военном резерве

Новые нормы не предполагают отсрочку от призыва бессрочно

В Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. Законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне" №15237, зарегистрированный в Верховной Раде 13 мая, предлагает изменить саму логику отсрочки. В частности, бронь может стать платной или с обязательной службой в резерве.

Согласно документу, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга служить в армии, к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

видео дня

Одной из ключевых инициатив законопроекта есть изменения в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с изменениями порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона.

Законопроект устанавливает, что категории лиц, основания для бронирования и предельные сроки отсрочки должны определяться исключительно законом, а не правительственными постановлениями.

Бронь не будет бессрочной

Статья 3 законопроекта запрещает устанавливать бронирование на бессрочной основе. Этот шаг нивелирует возможность для отдельных категорий должностных лиц или работников получить пожизненную отсрочку.

Кроме того, предусмотрен регулярный пересмотр статуса забронированных на предмет соответствия требованиям закона.

Три формы участия забронированных в обеспечении обороны

Статья 5 проекта предусматривает, что забронированные работники должны участвовать в обеспечении обороны государства в одной из определенных форм.

Документ предлагает три основных механизма такого участия:

1. Трудоустройство на объектах критической инфраструктуры.

Речь идет о классической модели бронирования, при которой работа в сферах энергетики, транспорта, оборонной промышленности или других стратегических отраслях фактически рассматривается как выполнение оборонной задачи для государства.

2. Служба в резерве.

Такой подход предполагает подготовку военного резерва без полного отрыва работника от производственной деятельности, но с обязательством быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ.

3. Целевые взносы на оборону.

Этот механизм фактически легализует модель так называемого экономического бронирования, когда предприятие или сам работник осуществляют определенный вклад, направленный на финансирование потребностей Сил обороны Украины.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца - до 2 августа 2026 года.

председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк заявила, что бронирования останутся не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.

Нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.

Тем временем Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.

Другие новости:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред