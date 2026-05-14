Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Анна Ярославская
14 мая 2026, 12:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Отсрочка от службы будет возможна только при условии участия в обороне государства в той или иной форме.
Резерв+
Правила бронирования работников могут измениться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Раде зарегистрирован проект о новых правилах бронирования
  • Бронь предлагают сделать платной или со службой в военном резерве
  • Новые нормы не предполагают отсрочку от призыва бессрочно

В Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. Законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне" №15237, зарегистрированный в Верховной Раде 13 мая, предлагает изменить саму логику отсрочки. В частности, бронь может стать платной или с обязательной службой в резерве.

Согласно документу, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга служить в армии, к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

видео дня

Одной из ключевых инициатив законопроекта есть изменения в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с изменениями порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона.

Законопроект устанавливает, что категории лиц, основания для бронирования и предельные сроки отсрочки должны определяться исключительно законом, а не правительственными постановлениями.

Бронь не будет бессрочной

Статья 3 законопроекта запрещает устанавливать бронирование на бессрочной основе. Этот шаг нивелирует возможность для отдельных категорий должностных лиц или работников получить пожизненную отсрочку.

Кроме того, предусмотрен регулярный пересмотр статуса забронированных на предмет соответствия требованиям закона.

Три формы участия забронированных в обеспечении обороны

Статья 5 проекта предусматривает, что забронированные работники должны участвовать в обеспечении обороны государства в одной из определенных форм.

Документ предлагает три основных механизма такого участия:

1. Трудоустройство на объектах критической инфраструктуры.

Речь идет о классической модели бронирования, при которой работа в сферах энергетики, транспорта, оборонной промышленности или других стратегических отраслях фактически рассматривается как выполнение оборонной задачи для государства.

2. Служба в резерве.

Такой подход предполагает подготовку военного резерва без полного отрыва работника от производственной деятельности, но с обязательством быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ.

3. Целевые взносы на оборону.

Этот механизм фактически легализует модель так называемого экономического бронирования, когда предприятие или сам работник осуществляют определенный вклад, направленный на финансирование потребностей Сил обороны Украины.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца - до 2 августа 2026 года.

председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк заявила, что бронирования останутся не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.

Нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.

Тем временем Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.

Другие новости:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:19Синоптик
Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:31Аналитика
Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Последние новости

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

Реклама
12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

Реклама
09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по УкраинеФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

Реклама
03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять