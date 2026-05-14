Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

Людям с высоким интеллектом не случайно нравятся определенные занятия.

Некоторые занятия особенно стимулируют мозг / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие хобби выбирают люди с высоким IQ

Как игра на инструментах тренирует мозг

Почему судоку полезны для интеллекта

У многих людей есть увлечения, которые приносят им удовольствие. И некоторые хобби способны стимулировать мозг, тренировать память, творческое и критическое мышление, а также поддерживать аналитические навыки и способность сосредоточиваться.

Главред узнал, что ученые выделили три увлечения, которые чаще всего выбирают люди с высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщило RMF FM.

Какие хобби нравятся людям с высоким уровнем IQ

В топ-3 хобби, которые стимулируют интеллектуальную деятельность, входит игра на музыкальных инструментах. Этот вид деятельности стимулирует память, координацию и внимание. Кроме того, обучение игре на любом инструменте требует терпения и последовательности.

Чтение — еще одно занятие, которое часто выбирают люди с высоким уровнем IQ. Во время чтения мозг постоянно получает новые стимулы, а параллельно с этим развивается воображение, память и "прокачивается" способность сосредоточиваться.

Третьим хобби является решение судоку и головоломок. Во время такого занятия задействуются рабочая память и способность анализировать, что способствует умственному развитию.

Люди с высоким IQ также часто выбирают в качестве хобби игру в шахматы, кроссворды и программирование.

Главред писал , что согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature, мозг человека ежедневно фиксирует тысячи впечатлений, но лишь часть из них становится долговременными воспоминаниями — и ученым наконец удалось раскрыть, как именно он решает, что стоит сохранить.

Наши воспоминания не возникают мгновенно, а проходят через сложную серию молекулярных процессов в различных областях мозга. Эти "таймеры" сортируют информацию и определяют, какие впечатления нужно стабилизировать, а какие — позволить исчезнуть.

Об источнике: RMF FM RMF FM — первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции — слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

