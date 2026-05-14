Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

Вы узнаете:
- Какие хобби выбирают люди с высоким IQ
- Как игра на инструментах тренирует мозг
- Почему судоку полезны для интеллекта
У многих людей есть увлечения, которые приносят им удовольствие. И некоторые хобби способны стимулировать мозг, тренировать память, творческое и критическое мышление, а также поддерживать аналитические навыки и способность сосредоточиваться.
Главред узнал, что ученые выделили три увлечения, которые чаще всего выбирают люди с высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщило RMF FM.
Какие хобби нравятся людям с высоким уровнем IQ
В топ-3 хобби, которые стимулируют интеллектуальную деятельность, входит игра на музыкальных инструментах. Этот вид деятельности стимулирует память, координацию и внимание. Кроме того, обучение игре на любом инструменте требует терпения и последовательности.
Чтение — еще одно занятие, которое часто выбирают люди с высоким уровнем IQ. Во время чтения мозг постоянно получает новые стимулы, а параллельно с этим развивается воображение, память и "прокачивается" способность сосредоточиваться.
Третьим хобби является решение судоку и головоломок. Во время такого занятия задействуются рабочая память и способность анализировать, что способствует умственному развитию.
Люди с высоким IQ также часто выбирают в качестве хобби игру в шахматы, кроссворды и программирование.
Как мозг выбирает, что запомнить — объяснение ученых
Главред писал , что согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature, мозг человека ежедневно фиксирует тысячи впечатлений, но лишь часть из них становится долговременными воспоминаниями — и ученым наконец удалось раскрыть, как именно он решает, что стоит сохранить.
Наши воспоминания не возникают мгновенно, а проходят через сложную серию молекулярных процессов в различных областях мозга. Эти "таймеры" сортируют информацию и определяют, какие впечатления нужно стабилизировать, а какие — позволить исчезнуть.
Другие новости:
- Об отвратительности этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то по ней скучает
- Женщина проверила камеру, пока ее кошка была одна дома: увиденное удивило
- Многие делают это у банкомата: ошибка, которая играет на руку мошенникам
Об источнике: RMF FM
RMF FM — первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции — слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред