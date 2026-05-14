Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

Украинские военные попали в засаду противника.

https://glavred.info/war/rossiyane-otrezali-golovy-ukrainskim-voennym-genshtab-obnarodoval-podrobnosti-10764518.html Ссылка скопирована

ВСУ, Фронт, Война / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

Россияне отрезали головы украинским военным

Убитыми оказались военнослужащие 225 отдельного штурмового полка

Российские оккупанты отрезали головы двум украинским военнослужащим. Это официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Это произошло 12 мая на Гуляйпольском направлении. Военнослужащие 225 отдельного штурмового полка попали в вражескую засаду.

видео дня

Оккупанты убили наших защитников. Однако этого им было мало. Командир подразделения ВС РФ приказал осквернить тела украинских воинов.

"Из радиоперехвата слышно, как командир приказывает отрезать две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у края поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ... Цинизм и жестокость врага не знают границ. Для военнослужащих РФ не существует ни правил и обычаев войны, ни каких-либо моральных принципов", — говорится в сообщении.

Своими действиями россияне в очередной раз нарушили правила и обычаи войны. В Генштабе напомнили, что военные преступления не имеют срока давности.

Нашим защитникам уже удалось установить подразделение, военнослужащие которого выполняли приказ. Предварительно, российский командир ранее приказывал издеваться над украинскими военнопленными.

Расстрелы украинских военнопленных — сколько дел расследуют правоохранители

По состоянию на начало декабря 2025 года правоохранители расследуют 48 дел по фактам расстрела пленных из числа служащих Сил обороны Украины. Речь идет о казнях, совершаемых военными страны-агрессора в Донецкой области.

Как рассказал в интервью Укринформу руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, оккупанты умышленно казнят украинских защитников, нарушая нормы Женевских конвенций и демонстрируя "показательное пренебрежение к человеческой жизни".

Из общего количества расследуемых в настоящее время дел заочные подозрения получили двое граждан России.

Казни военных ВСУ — главные новости

Как писал Главред, 19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата.

Также в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли. Прокуратура начала расследование преступления.

Кроме того, российские оккупационные силы, вероятно, расстреляли двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Российские оккупанты жестоко казнили украинского военнопленного, привязав его к мотоциклу. Соответствующее видео появилось в сети 1 июля. Кадры с дрона распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман".

В марте этого года в соцсетях распространилось видео с предполагаемой казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На кадрах было видно как минимум 5 предположительно убитых военнопленных.

17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных. Соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред