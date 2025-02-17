Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

Дмитрий Лубинец отреагировал на очередное преступление армии России.

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Россияне снова казнили пленных военных ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

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Враг, вероятно, расстрелял украинских воинов, которых взял в плен

Соответствующее видео распространяют российские медиа

На преступление оккупационной армии отреагировал Лубинец

Российские оккупанты, вероятно, снова расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространяется в соцсетях. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он написал, что российские милитарные каналы публикуют очередное видео с преступлением.

видео дня

"На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", - добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что такие действия врага нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Омбудсман Украины немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Лубинец подчеркнул, что организации должны давить на российскую сторону, чтобы страна-агрессор РФ почувствовала последствия своих преступлений и не совершала их в дальнейшем.

Расстрел украинских военнопленных - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на фронте. Расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Впоследствии в 110 ОМБр написали, что преступление было совершено на Времовском направлении. Пресс-офицер 110 бригады подчеркнул, что командиры российской армии отдают приказ на расстрел украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление и заявил, что проинформирует об этом инциденте Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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