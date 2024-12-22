Расстрел россиянами четырех украинских пленных: известны детали преступления РФ

Российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступа.

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Расстрел украинских военных / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Ключевые тезисы:

Россияне расстреляли украинских военных на Времовском направлении

О расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров

Командиры РФ отдают приказ на расстрел, чтобы не сбавлять темпы наступления

Сегодня, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении. Об этом сообщает "Суспільне Донбас".

Информацию о том, что враг казнил бойцов 110 отдельной механизированной бригады, изданию подтвердил и пресс-офицер 111 ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач.

видео дня

По его словам, российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступа.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - подчеркнул военный.

Иван Секач добавил, что о расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров. Также удалось найти видео с дрона, который зафиксировал момент военного преступления РФ.

Пресс-офицер 110 бригады подчеркнул, что командиры российской армии отдают приказ на расстрел украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телу пока нет", - подытожил Секач.

Расстрел украинских военных - что известно

Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

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Что известно о 110-й ОМБр? 110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

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