Расстрел россиянами четырех украинских пленных: известны детали преступления РФ

Ключевые тезисы:
- Россияне расстреляли украинских военных на Времовском направлении
- О расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров
- Командиры РФ отдают приказ на расстрел, чтобы не сбавлять темпы наступления
Сегодня, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении. Об этом сообщает "Суспільне Донбас".
Информацию о том, что враг казнил бойцов 110 отдельной механизированной бригады, изданию подтвердил и пресс-офицер 111 ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач.
По его словам, российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступа.
"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - подчеркнул военный.
Иван Секач добавил, что о расстреле в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров. Также удалось найти видео с дрона, который зафиксировал момент военного преступления РФ.
Пресс-офицер 110 бригады подчеркнул, что командиры российской армии отдают приказ на расстрел украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.
"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телу пока нет", - подытожил Секач.
Расстрел украинских военных - что известно
Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.
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Что известно о 110-й ОМБр?
110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.
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