В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

Позволив военному преступнику Владимиру Путину приехать в Монголию, несмотря на ордер Международного уголовного суда, официальный Улан-Батор делит со страной-агрессором ответственность за военные преступления оккупантов РФ.
Отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права", - пишет в X (Twitter) спикер МИД Георгий Тихий.
Представитель МИД Украины отметил, что Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.
"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – добавил Тихий.
Что такое Международный уголовный суд
МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.
Ордер на арест Путина - последние новости по теме
Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.
Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ
Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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