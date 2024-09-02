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В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

Алексей Тесля
2 сентября 2024, 22:22
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Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, подчеркнул Георгий Тихий.
Путин, Украина, Россия
В МИД прокомментировали визит Владимира Путина в Монголию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Позволив военному преступнику Владимиру Путину приехать в Монголию, несмотря на ордер Международного уголовного суда, официальный Улан-Батор делит со страной-агрессором ответственность за военные преступления оккупантов РФ.

Отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права", - пишет в X (Twitter) спикер МИД Георгий Тихий.

Представитель МИД Украины отметил, что Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.

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"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – добавил Тихий.

Что такое Международный уголовный суд

МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - последние новости по теме

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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