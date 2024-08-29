Путину светит арест по ордеру МУС: в Кремле анонсировали неожиданный визит

Анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда.

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Владимира Путина могут арестовать по ордеру МУС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Путин приедет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол, передает пресс-служба Кремля.

Как отмечает "Русская служба Би-би-си", это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м.

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Отметим, что в 2023 году судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Монголии заявлял, что избрание первого монгольского судьи в МУС — это "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".

Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина, пишет "Би-би-си". Издание подчеркивает, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.

Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - что известно

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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