Еще одно преступление: россияне расстреляли украинских пленных на фронте

Лубинец заявил, что российские военные преступники должны предстать перед международным трибуналом.

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Расстрел украинских военных / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dmytro_lubinetzs

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Военные РФ расстреляли украинских военнопленных на фронте

Это зафиксировали на видео с беспилотника

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщит об этом факте ООН и МККК

Военные страны-агрессора России в очередной раз расстреляли украинских военнопленных на фронте. Об этом сообщили в батальоне беспилотных систем 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.

Расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

видео дня

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

"Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом", - подчеркнул он.

Военные РФ расстреляли украинских пленных - видео:

Преступления РФ на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

9 ноября стало известно, что российские военные расстреляли, вероятно, раненого и безоружного украинского солдата. Этот момент оккупанты сняли на видео.

21 октября сообщалось, что вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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