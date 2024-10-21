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Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП

Мария Николишин
21 октября 2024, 18:43
1856
Это является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП
Расстрел пленных бойцов ВСУ / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны, ua.depositphotos.com

Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По оперативным данным, 18 октября 2024 года, в 14:38, представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

"Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП
Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Расстрел оккупантами бойцов ВСУ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты 10 октября расстреляли 9 украинских военнослужащих в Курской области. Среди погибших, в частности, были дронщики.

6 октября в Сети разлетелось видео с жестокой казнью наших защитников. Украинский дрон зафиксировал момент расстрела пленных в Нью-Йорке в Донецкой области.

Кроме того, 1 октября появилась информация о вероятном расстреле 16 украинских бойцов, которых оккупационные войска страны-агрессора России взяли в плен. По данным СМИ, российские военнослужащие лишили жизни украинских военнопленных в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр, что в Покровском районе.

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