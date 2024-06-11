В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

Во вторник, 11 июня, в Запорожье неизвестный злоумышленник совершил покушение на местного чиновника и от полученных огнестрельных ран он умер в больнице. Такое сообщение опубликовали в Facebook представители Главка Национальной полиции в Запорожской области.
"11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины. Работники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный с огнестрельного оружия произвел выстрелы у местного чиновника и скрылся. доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи", - рассказали копы.
Позже в Нацполиции сообщили, что злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Как пишет портал "РБК-Украина", речь идет о Максиме Денщике ‒ чиновнике Запорожского городского совета. Он занимал должность директора департамента правового обеспечения. По данным журналистов, в мае 2024 года он был временно отстранен от обязанностей на время проведения служебного расследования.
Что такое Запорожский горсовет?
Запорожский городской совет - орган местного самоуправления Запорожской городской общины в Запорожской области. Административный центр - город Запорожье, сообщает "Википедия".
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