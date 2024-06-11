В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

Утром во вторник, 11 июня, в Запорожье, неизвестный расстрелял местного чиновника Максима Денщика - он умер в больнице, сообщают местные СМИ.

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Неизвестный расстрелял местного чиновника Максима Денщика - СМИ / коллаж Главред, фото Telegram, ua.depositphotos.com

Во вторник, 11 июня, в Запорожье неизвестный злоумышленник совершил покушение на местного чиновника и от полученных огнестрельных ран он умер в больнице. Такое сообщение опубликовали в Facebook представители Главка Национальной полиции в Запорожской области.

"11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины. Работники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный с огнестрельного оружия произвел выстрелы у местного чиновника и скрылся. доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи", - рассказали копы.

Позже в Нацполиции сообщили, что злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего. Как пишет портал "РБК-Украина", речь идет о Максиме Денщике ‒ чиновнике Запорожского городского совета. Он занимал должность директора департамента правового обеспечения. По данным журналистов, в мае 2024 года он был временно отстранен от обязанностей на время проведения служебного расследования.

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