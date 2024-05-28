РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

Российская оккупационная армия нанесла удар по Запорожскому международному аэропорту. Разрушено здание терминала.
Как сообщает Офис генерального прокурора, армия РФ ударила по аэропорту ракетой Х-59 26 мая около 16:00.
По результатам попадания вражеской ракеты в терминал аэропорта Запорожья прокуратура начала расследование.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По информации ОК "Юг", враг совершил ракетный удар по аэропорту крылатой ракетой Х-59. Люди не пострадали.
Аэропорт Запорожье
Международный аэропорт Запорожье расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.
Пассажиропоток аэропорта в 2021 году составил 617,5 тыс. человек. Имеет две взлётно-посадочные полосы (армобетонную и грунтовую).
С 24 февраля 2022 года закрыт в связи с вторжением России в Украину.
Разрушен в результате ракетной атаки российских оккупационых войск 26 мая 2024 года.
Удар РФ по Украине 26 мая 2024
Страна-агрессор Россия в ночь с 25 на 26 мая нанесла массированный воздушный удар с использованием ракет и ударных беспилотников модели Shahed. Российские дроны массово начала лететь в сторону Украины еще вечером 25 мая. Примерно в полночь Воздушные силы сообщили о взлете пяти бортов "Ту-22М3" с аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове.
Основной целью российской атаки был город Староконстантинов (Хмельницкая область), возле которого расположен один из крупнейших украинских военных аэродромов.
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