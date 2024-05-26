Взрывы в Староконстантинове: в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара

Бойцы украинской системы ПВО половину ночи отражали воздушную атаку со стороны России. Целью российских ракет был Староконстантинов, говорят в Воздушных силах

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В Воздушных силах озвучили детали нового ракетного удара по Украине в ночь с 25 на 26 мая / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скришнот

Страна-агрессор Россия в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 мая нанесла массированный воздушный удар с использованием ракет и ударных беспилотников модели Shahed. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным украинского командования, российские дроны массово начала лететь в сторону Украины еще вечером 25 мая. Примерно в полночь Воздушные силы сообщили о взлете пяти бортов "Ту-22М3" с аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове.

Согласно официальным сообщениям, основной целью российской атаки был город Староконстантинов (Хмельницкая область), возле которого расположен один из крупнейших украинских военных аэродромов. Сообщается, что крылатые ракеты атаковали город с востока и запада.

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Кроме того, россияне запустили по Староконстантинову аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 модели "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, которые стартовали с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области страны-агрессора РФ.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Во время отражения воздушной атаки произошло попадание в жилой дом в Винницкой области, сообщил руководитель региональной обладминистрации Сергей Борзов. Три жителя получили легкие травмы, но, к счастью, госпитализация им не понадобилась.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, предыдущая ракетная атака РФ по Украине была в ночь на 8 мая, после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированный удар.

Днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Позже российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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