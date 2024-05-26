Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

В ночь на воскресенье, 26 мая в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3.

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Ракетный удар по Украине / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Сили обороны Юга

26 мая Россия совершила пуски ракет стратегическими бомбардировщиками по Украине. Во многих областях нашей страны объявлена воздушная тревога.

Зафиксированы пуски ракет с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса, сообщили Воздушные силы.

В частности, речь идет о том, что предварительно в 02:15 произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из района Саратовской области России.

видео дня

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что существует ракетная опасность для западных областей.

3:42. В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный.

3:55. Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир.

4:00 Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Житомире. Работает ПВО.

Что такое мониторинговые каналы Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграмм канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

4:12 Крылатые ракеты в Тернопольской области изменили направление движения на Ивано-Франковск.

4:22 Россия подняла Миг-31К и совершила пуски ракет "Кинжал".

Ракета "Кинджал" / Инфографика: Главред

Под ударом оказался Староконстантинов. Там прозвучала серия взрывов, сообщили мониторинговые каналы.

"В Староконстантинове проблемы с электроэнергией на фоне ударов РФ", - Суспильне.

В Виннице удар в жилой дом

"В Винницкой области вследствие вражеской атаки попадание в жилой дом. 3 человека пострадали. Проходит эвакуация жителей. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

Ракетный удар рф / скриншот

Также Борзов сообщил, что врачи диагностировали легкую степень тяжести у всех пострадавших.

"Все отказались от госпитализации. Будьте в укрытиях до конца воздушной тревоги!", - отметил глава ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас:

Ракетная тревога в Украине / скриншот

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости

Днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Позже российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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