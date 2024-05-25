РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и много пострадавших

Российские оккупанты атаковали гражданскую торговую инфраструктуру города управляемыми авиационными бомбами.

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Россия атаковала Харьков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В субботу, 24 мая, российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Взрывы в городе. Будьте осторожны!" - подчеркнул он.

Впоследствии городской голова Харькова отметил, что предварительно прилет произошел в спальном районе города, в плотной гражданской застройке.

видео дня

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания", - добавил он.

Вскоре Терехов уточнил, что оккупанты ударили по строительному гипермаркету. На месте попадания есть жертвы и пострадавшие.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил попадание по гражданской торговой инфраструктуре Харькова. По его словам, на месте "прилета" возник пожар.

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре раненых", - сообщил Синегубов.

Обновлено 16:32: Терехов рассказал, что известно о двух погибших.

Фото: скриншот t.me/ihor_terekhov

Обновлено 16:48: "Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров", - сказал глава Храковской ОГА.

Терехов заявил, что есть большое количество пропавших без вести людей и много раненых.

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - подчеркнул он.

Обновлено 16:56: Количество пострадавших увеличилось до 11 человек, уточнил Олег Синегубов.

Обновлено 17:14: Мэр города сообщил, что россияне повторно ударили по Харькову. На этот раз - по Центральному парку.

"Еще один удар только что пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Игорь Терехов.

Обновлено 17:26: По словам Синегубова, в результате удара двумя КАБами по гипермаркету 2 человека погибли, еще 24 человека - травмированы.

"В середине могли находиться несколько сотен человек, профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется. Ни одного военного объекта рядом!", - подчеркнул глава ОГА.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что сейчас спасатели борются с огнем в строительном гипермаркете Харькова. На месте попадания горят более 10 тысяч квадратных метров.

"Россия сознательно ударила по гражданскому объекту в разгар выходного дня... По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми. Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - рассказал Клименко.

Обновлено 18:13: Начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщил, что в "Эпицентре" погибли два человека. Это мужчины, работавшие в гипермаркете.

По его словам, по меньшей мере 25 человек получили ранения. Часть персонала гипермаркета пока еще раскажется. В гипермаркете удалось локализовать пожар.

"Последний свод относительно пострадавших от удара по строительному гипермаркету. 2 погибших, четверо пропавших без вести, 24 раненых", - рассказал Терехов.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Реакция Зеленского на удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной жестокий удар России по Харькову. Глава государства отметил, что россияне прямо посреди дня ударили по гипрмаркету, где находились сотни людей.

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету - в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - заявил Зеленский.

По его словам, если бы Украина имела достаточно средств противовоздушной обороны и современной боевой авиации, такие удары были бы невозможны. Он обратился ко всем мировым лидерам и государствам с просьбой о значительном усилении противовоздушной обороны и предоставлении возможностей для уничтожения российских оккупантов.

"Нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей", - подчеркнул президент Украины.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Напомним, российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также утром 23 мая в Харькове прогремело более десяти взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

В результате удара по Харькову была разрушена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатались книги почти всех украинских издательств. В результате удара по типографии погибли семь человек и было уничтожено 50 тысяч книг.

После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ атаковала Харьковскую область 15 ракетами. Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ. Вскоре появились ужасные кадры уничтоженной типографии в Харькове.

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