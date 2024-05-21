Взрывы в Харькове: РФ ударила по одному из любимых мест отдыха, есть пострадавшие

В результате атаки дронов пострадали четыре человека. У всех – острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах

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Ночью в Харькове гремели взрывы: что известно / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Армия Inform

В ночь на вторник, 21 мая, в Харькове прогремели несколько взрывов. Есть предварительная информация об ударе "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан.

"Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также предупредил об атаке беспилотников.

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По словам Терехова, в результате вражеской атаки "Шахедов" на Харьков пострадали частные дома. Там вспыхнули пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется.

Терехов сообщил, что сейчас известно о трех пострадавших - всем уже оказана медицинская помощь.

На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.

Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до четырех. У всех – острая реакция на стресс. Вспыхнули пожары в частных домах и в гаражах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Вооруженные силы Украины контролируют около 60% Волчанска. Однако штурмы в городе продолжаются непрерывно.

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что оккупационная армия России не сможет взять Харьков, так как действия врага больше похожи на растягивание ресурсов ВСУ.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что украинские войска успешно остановили наступление российских оккупантов и смогли стабилизировать фронт на севере Харьковщины. Несмотря на попытки врага продолжить наступление на Липецком и Слобожанском направлениях, их атаки были отбиты.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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