'Впереди тяжелое лето': военный рассказал, сможет ли Россия взять Харьков

Оккупационная армия России не сможет взять Харьков, так как действия врага больше похожи на растягивание ресурсов ВСУ, считает экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.
"Скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью у РФ. Усиление давления будет - видим по данным разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов", - написал военный в Telegram.
Говоря о наступлении на Сумы, Жорин отметил, что там происходит накопление и переброска сил врага.
"Пока количество (военных РФ - ред.) говорит об аналогичной задаче - оттягивание сил украинской армии. Ну а когда говорят о "кадыровцах", то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает. Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет - наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", - резюмировал Максим Жорин.
Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
Наступление России на Харьковщине - последние новости:
Ранее сообщалось, что украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.
В то же время, Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии.
Страна-агрессор Россия не планирует захватывать Харьков во время активизации своего наступления на Харьковщине. Захватчики имеют минимальную и максимальную цель во время этого наступления, и минимальной они уже добились, сказал Евгений Дикий.
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