Россияне начали наступление с 2 плацдармов: майор ВСУ оценил угрозу для Харькова

Военный эксперт отмечает, что цель российских войск на Харьковщине заключается в том, чтобы приблизиться к Харькову на расстояние выстрела обычной пушки.

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Майор ВСУ оценил угрозу прорыва оккупантов в Харьков / Коллаж Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты

Те силы и средства, которые были сконцентрированы на Харьковском направлении, не позволяют россиянам атаковать непосредственно Харьков. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, противник создал два плацдарма: первый - Лукьянцы, Глубокое, Стрелечье, Красное, Мороховец, второй - вблизи Волчанска, немного западнее и восточнее этого населенного пункта.

"Россияне, создавая эти плацдармы, пытались продвигаться не столько вглубь территории Украины, сколько вширь, чтобы впоследствии туда можно было подтянуть другую группировку. До сих пор боевые действия на этом направлении вело не более 10% от накопленной группировки российских войск, которая находится на Харьковщине. Поэтому можно предположить, что это была подготовка к дальнейшим наступательным действиям", - указывает он. видео дня

Анализируя возможность российской атаки на Харьков, Гетьман отмечает, что противник продвинуться к городу, но не будет пытаться его штурмовать.

"Разве что могут пытаться заходить ДРГ, или будут определенные локальные продвижения, точнее рейды, то есть заход и выход. Россияне прекрасно понимают, что у них нет такого количества военнослужащих, чтобы атаковать и захватить Харьков, имеющимися силами это сделать невозможно", - добавляет эксперт.

Майор запаса также отмечает, что очевидно, противник имеет задачу приблизиться к Харькову на расстояние выстрела обычной пушки.

"Чтобы можно было обстреливать город не только ракетами, как Россия это делает постоянно, но и из артиллерии. Скорее всего, цель такая", - резюмировал он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский отметил, что это была лишь первая волна вражеского наступления.

По данным The Washington Post, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут прибегнуть к действиям большего масштаба.

На днях появились сообщения о том, что враг якобы продвинулся к бетонной линии обороны в Харьковской области, однако эта информация не соответствует действительности, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами. Он подчеркнул, что российские оккупанты дошли только до первой линии обороны.

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