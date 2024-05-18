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"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

Юрий Берендий
18 мая 2024, 11:49
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По словам Зеленского, российские оккупанты намерены продолжить наступление на Харьков, хотя и понимают сложность операции по захвату города.
'Это была первая волна': Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков
Зеленский предупредил о планах РФ наступать на Харьков / Коллаж Главред, фото: УНИАН, deepstatemap, ОК "Запад"

Российские войска начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский отметил, что это была лишь первая волна вражеского наступления. Об этом он сообщил в интервью AFP, цитирует rfi.fr.

По данным AFP, которые базируются на информации Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров в своем наступлении на Харьковщину, что является самым большим успехом россиян за последние полтора года.

Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись на 5 - 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы. Президент также отметил, что наступление вражеских войск "может состоять из нескольких этапов", и первая из них состоялась на Харьковщине.

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Он также подчеркнул, что не стоит недооценивать врага.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество",- сказал президент.

Относительно захвата Харькова, Зеленский отметил, что российские силы намерены атаковать город, хотя осознают, что это будет очень сложно

"Они хотят атаковать (но - ред.) понимают, что (атаковать - ред.) Харьков очень сложно. Это большой город, и они понимают, что у нас есть силы, которые будут воевать долго. Если их остановить, они не будут гибнуть миллионами ради Харькова", - подчеркнул он.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что президент России Владимир Путин заявил, что наступательные операции оккупационных войск на севере Харьковской области являются частью усилий по созданию буферной зоны для защиты российских приграничных районов от украинских ударов.

16 мая российские оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Удары пришлись на место скопления волонтеров и экстренных служб.

Оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, информирует Bild. Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и начали обходить его с востока.

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