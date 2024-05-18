'Это была первая волна': Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

По словам Зеленского, российские оккупанты намерены продолжить наступление на Харьков, хотя и понимают сложность операции по захвату города.

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Зеленский предупредил о планах РФ наступать на Харьков / Коллаж Главред, фото: УНИАН, deepstatemap, ОК "Запад"

Российские войска начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский отметил, что это была лишь первая волна вражеского наступления. Об этом он сообщил в интервью AFP, цитирует rfi.fr.

По данным AFP, которые базируются на информации Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров в своем наступлении на Харьковщину, что является самым большим успехом россиян за последние полтора года.

Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись на 5 - 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы. Президент также отметил, что наступление вражеских войск "может состоять из нескольких этапов", и первая из них состоялась на Харьковщине.

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Он также подчеркнул, что не стоит недооценивать врага.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество",- сказал президент.

Относительно захвата Харькова, Зеленский отметил, что российские силы намерены атаковать город, хотя осознают, что это будет очень сложно

"Они хотят атаковать (но - ред.) понимают, что (атаковать - ред.) Харьков очень сложно. Это большой город, и они понимают, что у нас есть силы, которые будут воевать долго. Если их остановить, они не будут гибнуть миллионами ради Харькова", - подчеркнул он.

Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что президент России Владимир Путин заявил, что наступательные операции оккупационных войск на севере Харьковской области являются частью усилий по созданию буферной зоны для защиты российских приграничных районов от украинских ударов.

16 мая российские оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Удары пришлись на место скопления волонтеров и экстренных служб.

Оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, информирует Bild. Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и начали обходить его с востока.

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