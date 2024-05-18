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"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

Юлия Закрепа
18 мая 2024, 08:55
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Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты границ России.
'Буферная зона на Харьковщине': в ISW раскрыли коварный план наступления Путина
Путин хочет создать буферную зону в Харькове / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Аналитики Института изучения войны ISW рассказали, что президент России Владимир Путин назвал наступательные операции оккупационных войск на севере Харьковской области частью усилий России создать "буферную зону для защиты российских приграничных районов от украинских ударов".

Путин, на вопрос журналиста о целях российских войск на Харьковском направлении, заявил, что российские войска достигают успеха "по плану" и что у российских войск нет ближайших планов захвата города Харькова, передает ISW.

"Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты приграничных районов России, в частности города Белгород, от украинских ударов", - отмечают аналитики.

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Ранее ISW оценивало, что российские силы, похоже, отдают предпочтение созданию "буферной зоны" вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что российские наступательные операции вдоль международной границы Харькова, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы обеспечить продвижение России в других районах востока Украины", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин цинично высказался о наступлении в Харькове. Он заявил, что у него "на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова". Кроме того, в наступлении на севере Харьковской области он обвинил Украину.

Генштаб ВСУ раскрыл детали наступления РФ на Харьков. В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян вести наступление и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах, боевые подразделения усилят.

ВСУ проводят зачистку и не дают врагу закрепиться в Волчанске. На Харьковском направлении российские оккупанты совершили 11 атак. Бои шли в частности в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск. На Купянском направлении враг совершил 10 атак на позиции ВСУ.

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