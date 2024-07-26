Сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк, говорит Рёпке.

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ВСУ могут попасть в котел под Торецком / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Он подчеркнул, что к юго-западу от Торецка войска страны-агрессора России до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенных до февраля 2022 года. Но сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ.

"Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это означает, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда", - подчеркнул Юлиан Рёпке. видео дня

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте в Донецкой области - последние новости

Напомним, в ночь на 25 июля бойцам 31 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удалось прорваться из окружения в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении Донецкой области.

В среду, 24 июля, украинские войска отбили одну из крупнейших механизированных атак страны-агрессора России с октября 2023 года на западе Донецкой области. Тогда российские захватчики совершили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области.

В то же время, начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сообщил, что российские оккупанты на Покровское направление бросают последние ресурсы.

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