Жорин: у россиян есть пехота и для Харькова, и для Юга, для ВСУ это - большие риски

Оккупанты заинтересованы в расширении логистического "коридора" с Крымом.

https://glavred.info/ukraine/zhorin-u-rosiyan-ye-pihota-i-dlya-harkova-i-dlya-pivdnya-dlya-zsu-ce-veliki-riziki-10583597.html Ссылка скопирована

Россиянам хватит ресурса для большого наступления на Юг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Несмотря на масштабные потери на Харьковском направлении, Россия пополняет свои подразделения за счет безоружной пехоты. Человеческого ресурса хватит и для наступления на Юг, поделился майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин.

"То есть, остается какое-то командование бригады или дивизии, которая наступала, ей добавляют несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы", - пояснил Жорин.

Однако проблема ВСУ заключается не в российской пехоте, а в масштабном применении противником БПЛА.

видео дня

"Но более существенная проблема для нас - это не их пехота, а широкое использование врагом сбросов. Они прям сконцентрированы в последнее время на этом виде поражения", - признался военный.

В этом контексте Жорин поделился мыслями по поводу вероятной подготовки россиян наступления на Юг.

"На самом деле их ресурсов вполне хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на Юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно, прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять", - считает Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Война в Украине - РФ готовит наступление на Юге

Армия страны-агрессора РФ концентрирует ресурсы в Запорожской области возле оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе. Такое предположение высказал изданию Bild ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой.

Ранее планы врага на Юг раскрыл советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он информировал, что россияне перебросили большое количество техники на Бердянское направление. Эту технику оккупанты везли через Мариуполь из Воронежской области РФ.

Бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что Путин требует ликвидировать плацдармы к северу от Урожайного и в районе Работино, чтобы таким образом зафиксировать линию боевого соприкосновения.

"Путин мечтает о тотальном контроле над шестью регионами, которые вписаны в российскую конституцию: Донецк, Луганск, Херсон, Крым, Севастополь, Запорожье. Все это, по мнению кремлевского диктатора, должно стать официально признанной мировым сообществом территорией России", - добавил Селезнев.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред