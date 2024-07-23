РФ хочет ликвидировать плацдарм: полковник назвал вероятное направление штурма

В Мариуполь прибывают военные корабли РФ, которые доставляют личный состав и технику россиян, рассказал Владислав Селезнев.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Российские оккупанты в ближайшей перспективе атакующие усилия сосредоточат на юге Запорожской области, где будут пытаться захватить новые территории, заявил бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

В комментарии ТСН он напомнил о том, что в Мариуполь прибывают военные корабли РФ, которые доставляют личный состав и технику россиян.

"Я думаю, что враг осуществляет там накопление ресурсов и, скорее всего, он будет пытаться использовать эти ресурсы соответствующим образом именно на Запорожском направлении", - предупредил эксперт.

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Он подчеркнул, что диктатор Владимир Путин требует ликвидировать плацдарма севернее Урожайного и в районе Работино, чтобы таким образом зафиксировать линию боевого столкновения.

"Путин мечтает о тотальном контроле над шестью регионами, которые вписаны в российскую конституцию: Донецк, Луганск, Херсон, Крым, Севастополь, Запорожье. Все это, по мнению кремлевского диктатора, должно стать официально признанной мировым сообществом территорией России", – добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье. Страна-агрессор Россия снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря.

Военный эксперт Владислав Селезнев ранее сообщал, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области.

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