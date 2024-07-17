Враг продвинулся на 4 направлениях на Донеччине: в Deepstate оценили выход ВСУ из Крынок

В DeepState назвали детали продвижения российских войск за последние сутки и рассказали о ситуации вокруг населенного пункта Крынки, что на Херсонщине.

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В DeepState прокомментировали вывод украинских войск из Крынок / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Аналитики мониторинговой группы DeepState оценили продвижение российских войск за минувшие сутки и отреагировали на информацию о выводе украинских войск из населенного пункта Крынки, что на левом берегу Херсонщины. Об этом аналитики сообщили в своем Телеграмме.

По данным DeepState, российские оккупационные войска смогли продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. В частности, в Новоселовке Первой, Нью-Йорке, Прогрессе и Лозоватском.

В то же время, Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

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"По Крынкам мы уже не раз публично говорили, что ожидаем официального сообщения о ситуации там. И как случается всегда - молчание официальных лиц приводит к тому, что это пространство займет кто-то другой. В данном случае анонимный генштабист украинских медиа", - добавили аналитики.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что известно о ситуации в Крынках - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются прорывать линию фронта на многих направлениях, что заставило украинские войска отступить из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области и из населенного пункта Урожайное в Донецкой области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.

Разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией уменьшилась с 1:7 до 1:3. Отмечается, что враг испытывает дефицит боеприпасов.

Генштаб зафиксировал 65 боевых столкновений за вторник, 16 июля, включая попытки россиян четыре раза наступать под Харьковом, где, по словам майора ВСУ Максима Жорина, оккупанты понесли потери на уровне дивизий.

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