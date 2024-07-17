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Сегодня Украина и РФ планируют провести большой обмен пленными - Bloomberg

Элина Чигис
17 июля 2024, 07:42
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Обмен пленными состоится при посредничестве ОАЭ. Стороны планируют освободить 90 человек, если соглашение будет исполнено.
17 июля состоится большой обмен пленными
17 июля состоится большой обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Утром в среду, 17 июля, между Украиной и РФ готовится обмен пленными, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках обмена удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в целом Украина и РФ намерены обменять 180 пленных. Это станет шестым обменом в этом году, осуществленным при посредничестве ОАЭ.

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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Издание отмечает, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет исполнено.

"Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек", - говорится в сообщении.

Обмен пленными между Украиной и РФ - последние новости

31 мая Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

25 июня состоялся обмен пленными. В Украину вернулись 90 защитников, среди них: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

28 июня состоялся обмен пленными, в рамках которого удалось вернуть из российского плена 10 человек.

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