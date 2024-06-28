УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2024, 22:09обновлено 28 июня, 22:53
73
В Украину удалось вернуть заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.
Зеленский, Нариман Джелял
Из российского плена вернулись 10 человек / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Крымская солидарность

28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших!" - написал Зеленский.

Кто вернулся из плена

Из российского плена вернулись:

видео дня
  • Нариман Джелял - заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (попал в плен в 2021 году);
  • Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые находились в российском плену с 2017-2018 годов;
  • Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, которых взяли в плен в Бедрянске за сопротивление оккупантам;
  • Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова - гражданские, которые были захвачены на территории Беларуси.
возвращение пленных
Из российского плена вернулись 10 человек / фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лу бинец добавил, что Украина работает над тем, чтобы вернуть домой всех пленных граждан.

"Гражданские - дома! Сегодня произошло историческое возвращение гражданских граждан Украины, которых годами удерживала РФ. Это радостная новость для украинских семей и надежда на то, что такие возвращения будут происходить в дальнейшем ... Представители нашего Офиса будут следить за соблюдением их прав. В частности относительно медицинского осмотра, реабилитации, получения необходимых документов, получения необходимой помощи", - написал Лубинец.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Николай Швец, которого задержали в Беларуси, был обвинен в подрыве российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Валерия Матюшенко задержали в июле 2017 года в Донецкой области. Тогда оккупанты незаконно приговорили его к 10 годам лишения свободы. Елену Пех держали в заключении с 2018 года. Она была искусствоведом и научным сотрудником Горловского художественного музея.

Нариман Джелял был не только заместителем председателя Меджлиса, а еще журналистом и активистом. Российские силовики задержали его в Крыму в сентябре 2021 года. Тогда его незаконно приговорили к 17 годам лишения свободы.

Всего в рамках 53-го обмена удалось вернуть домой 100 украинских граждан. Всего из российской неволи уже освобождено 3310 украинцев.

Обмен пленными 25 июня - последние новости

Из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал Ермак.

  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Андрей Ермак
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Андрей Ермак
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
  • Украина вернула из российского плена 90 защитников
    Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец

Также сообщается, что в целом Украине удалось вернуть уже 3300 наших людей из российского плена.

Председатель ОП Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов анонсировали новый обмен пленными. По их данным, возвращение наших защитников из российского плена может состояться уже через несколько дней.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военнопленные обмен пленными
Реклама

Главное за день

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - Зеленский

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - Зеленский

22:09 Украина
РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

20:58 Украина
Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

20:18 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Я же киевлянка : Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны 3195

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить 2692

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

Второй тур дебатов с Трампом и выход из гонки : Байден принял решение – CNN 2380

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

У Кушанашвили началось критическое воспаление 1465

У Кушанашвили началось критическое воспаление

Последние новости

22:41

Участник группы Kazka мобилизовался в ряды ВСУ

22:27

Как правильно сушить фрукты на воздухе, если нет сушилки: действенные советыВидео

22:13

РФ платит наличными: киллерам пилота Кузьминова оплатили гонорар в Вене — WSJ

22:09

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - ЗеленскийФото

21:54

У Трампа новый "план прекращения войны" в Украине: в Reuters озвучили детали

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
21:27

Замена Байдена перед выборами: эксперт озвучил неожиданный сценарий

20:58

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

20:27

Что нужно для того, чтобы делать шоколад и побаловать потом рот сладостямиВидео

20:18

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Реклама
20:03

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: специалисты предупредили о рисках

19:59

Дебаты Байдена и Трампа: эксперт пояснил, помещают ли экс-президенту суды

19:29

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:15

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:10

Кто такой Гэвин Ньюсом: потенциальный кандидат от демократов?мнение

19:04

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в ДнепреФотоВидео

18:50

Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:24

Оккупанты отказываются умирать под Волчанском: уничтожены десятки штурмовиков РФ

18:22

Смартфоны и павербанки - зарядить: в Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных

17:59

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

17:52

Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

Реклама
17:47

"Худший сценарий": полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

17:38

Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

17:38

"Угробили целую бригаду": ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ – Forbes

17:20

Отдание Троицы 2024: что категорически нельзя делать 29 июня

17:08

Как сохранить зеленый щавель на зиму: люди впечатлены пользой растенияВидео

16:51

Готовится сильное решение: Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США

16:38

Некоторым переселенцам угрожают суды: кому и когда нужно вернуть выплаты

16:20

Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответомВидео

16:15

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:06

Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во ртуВидео

16:04

Украина пару лет будет получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

16:01

Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

15:55

Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

15:25

НАПК лишило партию "Голос" денег из-за отмывания средств и конвертационных схем

15:20

"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

15:19

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

15:09

От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

14:57

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

14:32

"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

14:14

Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

Реклама
14:04

"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

13:51

Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

13:40

Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять