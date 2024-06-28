Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - Зеленский

В Украину удалось вернуть заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

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Из российского плена вернулись 10 человек / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Крымская солидарность

28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших!" - написал Зеленский.

Кто вернулся из плена

Из российского плена вернулись:

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Нариман Джелял - заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (попал в плен в 2021 году);

Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые находились в российском плену с 2017-2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, которых взяли в плен в Бедрянске за сопротивление оккупантам;

Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова - гражданские, которые были захвачены на территории Беларуси.

Из российского плена вернулись 10 человек / фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лу бинец добавил, что Украина работает над тем, чтобы вернуть домой всех пленных граждан.

"Гражданские - дома! Сегодня произошло историческое возвращение гражданских граждан Украины, которых годами удерживала РФ. Это радостная новость для украинских семей и надежда на то, что такие возвращения будут происходить в дальнейшем ... Представители нашего Офиса будут следить за соблюдением их прав. В частности относительно медицинского осмотра, реабилитации, получения необходимых документов, получения необходимой помощи", - написал Лубинец.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Николай Швец, которого задержали в Беларуси, был обвинен в подрыве российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Валерия Матюшенко задержали в июле 2017 года в Донецкой области. Тогда оккупанты незаконно приговорили его к 10 годам лишения свободы. Елену Пех держали в заключении с 2018 года. Она была искусствоведом и научным сотрудником Горловского художественного музея.

Нариман Джелял был не только заместителем председателя Меджлиса, а еще журналистом и активистом. Российские силовики задержали его в Крыму в сентябре 2021 года. Тогда его незаконно приговорили к 17 годам лишения свободы.

Всего в рамках 53-го обмена удалось вернуть домой 100 украинских граждан. Всего из российской неволи уже освобождено 3310 украинцев.

Обмен пленными 25 июня - последние новости

Из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал Ермак.

Также сообщается, что в целом Украине удалось вернуть уже 3300 наших людей из российского плена.

Председатель ОП Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов анонсировали новый обмен пленными. По их данным, возвращение наших защитников из российского плена может состояться уже через несколько дней.

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