Замглаве Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы

Нариман Джелялов / Facebook

4 сентября в оккупированном Крыму задержали первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Ему выдвинули подозрение в диверсии, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 Диверсия УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях", - заявил Чубаров.

Также по его словам, в понедельник, 6 сентября, в Симферополе состоится "суд", который определит меру пресечения Нариману Джелялову. Кроме замглавы, перед судом предстанут и другие крымские татары, которых задержали 3-4 сентября. Это - Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Эльдар Одаманову и Шевкет Усеинов.

Тем временем, у здания посольства России в Киеве в воскресенье, 5 сентября, прошла акция в поддержку крымских татар, задержанных в Крыму эти дни.

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Протест собрал около 70 человек. Активисты обратились к международному сообществу с требованиями реакции на задержания на полуострове.

Напомним, в захваченном Россией Крыму 3-4 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла. Их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.