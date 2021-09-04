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Десятки людей бросают в автозаки: в Симферополе оккупанты массово задерживают крымских татар

4 сентября 2021, 18:27
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Около здания ФСБ РФ в Симферополе произошли массовые задержания.

У здания ФСБ в Симферополе задерживают крымских татар / Facebook/lutfiye.zudiyeva

В захваченном Россией Крыму 3-4 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.

По данным Крымской солидарности, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Массовые задержания у здания ФСБ в Симферополе

В субботу вечером в Симферополе около здания ФСБ РФ на улице Франко произошли массовые задержания, сообщает Крымская солидарность в Facebook. Уже задержаны 40 человек.

/ Facebook/lutfiye.zudiyeva

Среди них как мужчины, так и женщины. Также был задержан гражданский журналист Крымской солидарности и корреспондент Грани.ру Айдер Кадыров.

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"Родственники и адвокаты предпринимают различные попытки в поисках пропавших, но до настоящего времени местоположение ни одного из задержанных не известно", - говорится в сообщении.

Задержания крымских татар: реакция официального Киева

Президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы Крымской платформы.

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!", - написал Зеленский в Twitter в субботу.

В свою очередь постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

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Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

Напомним, перед саммитом Крымской платформы Россия в очередной раз жестко нарушила права человека в оккупированном Крыму. Прошли обыски в домах крымских татар и задержания.

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