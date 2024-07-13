ВСУ выбили оккупантов из села на Харьковщине - Deep State

Врагу удалось продвинуться возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.

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Оккупантов выбили из села Сотницкий Казачок / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap

Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала Deep State.

Сообщается такж, что враг продвинулся возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.

Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке Донецкой области.

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Генеральный штаб Украины пока не комментировал эту информацию.

Сотницкий Казачок на карте / deepstatemap

Справка. Сотницкий Казачок - село, которое расположено на левом, южном берегу реки Лозовая (притока Ворсклы). По реке в этом месте проходит граница с Белгородской областью России. Село находится в 18 км к северо-северо-западу от Золочева и в 53 км от Харькова.

Ситуация на фронте - последние новости

Армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

Украина может попытаться перехватить тактическую инициативу на поле боя, путем проведения ограниченных контратак на отдельных участках фронта. Однако, как сообщают аналитики Института изучения войны, это произойдет не быстрее, чем через 6 месяцев. До этого украинские войска будут обороняться.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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