ВСУ перехватили тактическую инициативу: командир батальона раскрыл ситуацию на Харьковщине

Российские оккупанты постоянно проводят обратные ударно-штурмовые действия на Харьковщине.

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ВСУ перехватили инициативу на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", instagram/libkos

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

"Противник постоянно проводит обратные ударно-штурмовые действия на Харьковщине. Главная цель - выбить Силы обороны с позиций, которые удалось отбить. При этом противник применяет все имеющееся вооружение. В частности, ударные дроны, артиллерию и авиацию. Атакуют оккупанты позиции украинских защитников и все населенные пункты на границе. Авиация противника постоянно применяет КАБы разного веса. Россияне вполне осознанно атакуют КАБами гражданские объекты", - рассказал Федоренко в эфире "Еспресо".

По словам военнослужащего, Силы обороны имеют перспективу иметь тактический успех в боях на Харьковщине.

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"Думаю, что вопрос действия вражеской авиации будет решен в ближайшее время. Недавно нам было дано разрешение на применение высокоточного оружия по территории РФ. Это внесло существенные изменения в планы и действия противника. Как следствие, оккупанты вынуждены перемещать свои силы и средства чуть дальше от государственной границы Украины. Впрочем, так или иначе мы получаем их и там. Именно поэтому логистическое обеспечение российских оккупантов для атаки через украинскую границу стало длиннее. Чем длиннее логистика, тем больше мы можем обнаружить и нанести поражение их средствам и силам. Соответственно, есть все перспективы не просто говорить о том, что Силы обороны перехватили тактическую инициативу на Харьковщине, но и могут иметь тактический успех на поле боя", - добавил он.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что происходит на Харьковщине

Напомним, что бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Подразделение оккупантов агрессора Российской Федерации на время потеряло боеспособность и не сможет вести активные боевые действия, сказал Назар Волошин. Россия будет перебрасывать в Волчанск боеспособные подразделения с других участков фронта.

Российские оккупанты попали в окружение. В ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Окружение завода Силами обороны может иметь ограниченное тактическое значение.

В ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ. Виталий Литвин заявил, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях. Российские оккупанты не оставляют намерений полностью захватить Волчанск.

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