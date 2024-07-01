Оккупанты попали в окружение: в ISW рассказали, что происходит в Волчанске

Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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ВСУ могли окружить оккупантов РФ на заводе в Волчанске - ISW / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap

Вооруженные силы Украины вероятно окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области. Силы обороны контролируют все подступы к зданию. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 30 июня.

"Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска, и украинские войска, как сообщается, окружили российские войска неизвестной численности у Волчанского Агрегатного завода", — пишут аналитки.

Как свидетельствуют геолокационные кадры от 30 июня, ВС РФ продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска. Украинский журналист и военнослужащий Евгений Назаренко отметил, что Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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По его словам, украинские военные непосредственно не штурмуют агрегатный завод, ведь это может привести к потерям.

При этом эксперты ISW не заметили подтверждения того, что украинские силы окружают российские силы на Агрегатном заводе, но контроль местности в этом районе указывает на то, что украинским силам, вероятно, нужно будет продвинуться лишь примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод.

Аналитики добавили, что непонятно, смогут ли украинские военные постоянно препятствовать россиянам покинуть или достичь позиций на заводе.

Также отмечается, что окружение завода Силами обороны может иметь ограниченное тактическое значение. Какая численность российских оккупантов на Агрегатном заводе - неизвестно.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Бои за Волчанск - последние новости

Наступление войск страны-агрессора России на Харьковскую область могло иметь целью захватить широкую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу. Возможно, российские командиры надеялись дойти до самого Харькова. Однако этого не произошло.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

По словам спикера ОСУВ "Хортица", полковника Назара Волошина, за месяц боев на Харьковском направлении общие потери российской армии составили около 4 тысяч личного состава, 52 танка, 59 бронемашин, 165 артиллерийских артиллерийских систем и почти 500 блиндажей.

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