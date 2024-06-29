Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

Подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери.

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ВСУ могли уничтожить элитную бригаду в Волчанске / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Википедия

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную (ВДВ) бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

Однако аналитики ISW в отчете сообщили, что не нашли никаких доказательств этого заявления и оценивают его как "преувеличенное".

Украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска пытались вывести части 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, которые стали небоеспособными после значительных потерь на Харьковском направлении.

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"11 июня ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Часового Яра. Подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, которые сделали их небоеспособными. Однако, бригада вряд ли была полностью уничтожена, тем более, что остается непонятным, какую часть 83-й бригады ВДВ россияне перебросили. из района Часов Яр на Волчанский направление", - указано в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация в Волчанске: что известно

Напомним, что Юрий Федоренко заявил, что ВСУ возвращают инициативу и выбивают оккупантов в Волчанске. Украинские военные ведут сложные бои с российскими оккупантами "за каждый подвал и каждый дом" в пределах города Волчанск Харьковской области. Силы обороны Украины выбивают врага.

В ISW раскрыли, почему оккупанты прорвались в Волчанске и замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления. Украинские войска контролируют примерно 70% Волчанска.

ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске. Украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске, что указывает на то, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба. Силы обороны Украины смогли восстановить некоторые утраченные позиции.

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