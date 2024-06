Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную (ВДВ) бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

Однако аналитики ISW в отчете сообщили, что не нашли никаких доказательств этого заявления и оценивают его как "преувеличенное".

Украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска пытались вывести части 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, которые стали небоеспособными после значительных потерь на Харьковском направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.