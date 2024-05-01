РФ проводит перегруппировку на Харьковском направлении: Жданов объяснил, в чем угроза

Перегруппировки оккупантов на Харьковском направлении были ожидаемы.

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Жданов оценил, существует ли угроза повторного наступления РФ на Харьков и область / Коллаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о перегруппировке Россией войск на Харьковском направлении. Он объяснил, с какой целью это делается и есть ли угроза для Харькова и севера Харьковской области.

По словам Жданова, сначала нужно определиться с тем, о каких войсках идет речь.

"Перегруппировки на Харьковском направлении происходят и возле Купянска. И там россияне действительно уже собрали ударную группировку, которую усилили танковой дивизией. Там они прорвали один из участков нашего фронта и продвинулись вперед, и это решение стратегической задачи по захвату Купянска-Узлового, который россияне давно хотят захватить из-за железнодорожной ветки", - сказал военный эксперт в интервью Главреду.

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По словам Жданова, перегруппировки оккупантов на этом направлении были ожидаемы.

"Ведь они давно там сформировались, но начали бои только сейчас. Однако эта активизация боевых действий происходит не на всей линии фронта, а только на отдельных его участках", - добавил он.

Военный эксперт отметил, что последний рейд "освободительных сил России" (РДК, "Легион свободы России" и "Сибирского батальона") немного оттянул сроки начала наступательной операции армии РФ, потому что россияне были вынуждены перебрасывать несколько частей в Брянскую и Белгородскую области для купирования попыток российских освободительных сил вклиниться.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, Жданов считает, что российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться любой ценой, несмотря на свои потери, захватить как можно больше территорий на трех направлениях - Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском. По его словам, захватчики пытаются воспользоваться ситуацией, пока в Украину не прибыла помощь от США.

Ранее Жданов заявил, что российские оккупанты не способны пойти в масштабное наступление в Украине летом этого года. Группировка захватчиков, которая сегодня действует на оккупированных территориях, не способна на большую операцию.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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